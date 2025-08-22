首页 > 热点 > 关键词  > B站财报最新资讯  > 正文

B站发布2025年Q2财报：AI内容成增长最快科技品类

站长之家(ChinaZ.com) 8月22日 消息:近日，哔哩哔哩（以下简称“B站”）公布了截至2025年6月30日的第二季度未经审计财务报告。数据显示，本季度B站总营收达73.4亿元人民币，同比增长20%，在整体市场环境中展现出强劲的增长态势。

从业务板块来看，各业务均呈现出积极的发展趋势。广告业务收入为24.5亿元，同比增长20%。游戏业务同样表现出色，收入达16.1亿元，同比增长60%。增值服务业务收入进一步提升至28.4亿，同比增长11%。截至二季度末，B站大会员数量达2370万，其中超80%为年度订阅或自动续费用户。

在社区生态方面，B站规模与活力持续提升。二季度日均活跃用户数达1.09亿，同比增长7%，创历史新高;月均活跃用户数达3.63亿，同比增长8%;月均付费用户达3100万，同比增长9%。用户日均使用时长达105分钟，相较于去年同期增长6分钟。

B站

B站对优质内容的长期坚持，推动了社区生态的持续繁荣。二季度5分钟以上视频的播放时长同比增长约20%。截至6月30日，通过入站考试的正式会员数增至2.7亿，同比增长11%，第12个月留存率持续稳定在80%。多年来，B站保持极高用户粘性，2024年有超1600万人一年登录B站超过360天，每月全勤登录用户达2600万人。今年用户平均年龄提升至26岁的同时，新用户平均年龄仍为22岁。

特色内容品类保持健康增长，动漫二次元内容播放时长同比增长25%。精品自制内容和大型线下活动带动了年轻人对二次元的热情，动画《灵笼》第二季回归后播放量超3.3亿，系列追番人数超过1100万;Bilibili World和Bilibili Marco Link吸引了来自20多个国家及地区、超过40万人次线下参与。游戏内容播放时长同比提升21%，B站成为国内最大的游戏视频社区，众多游戏大作纷纷选择B站作为PV首发现场。

AI内容成为二季度B站增长最快的科技品类，播放时长同比大幅增长61%，日均投稿量同比增长45%，全网AI领域粉丝量排名前十的创作者均为B站UP主。户外运动与旅游出行品类播放时长分别同比增长21%和11%，攻略内容投稿量同比增长35%。亲子早教内容播放时长同比增长超50%，成为新手父母学习育儿知识的重要平台。

