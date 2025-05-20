一年过去了，苹果Vision Pro用户表示：后悔买这款3500美元的头显了

“它现在成了压箱底的物件，一直在吃灰。”

距离苹果推出其混合现实头显 Vision Pro 已过去一年。也许你早已将它遗忘，但当初花 3500 美元第 一时间入手这款设备的人们，如今普遍只剩下一个感受：后悔。

据《华尔街日报》报道称，他们采访了部分早期用户，几乎所有人都表示他们几乎没怎么用过这台设备，且至今仍对这笔支出感到懊悔。

来自弗吉尼亚州的房产经纪人达斯汀·福克斯（Dustin Fox）吐槽说：“它只是放在那里吃灰。我这一年可能只用了四次。”他补充道，“这玩意儿太重了，我戴上不超过 20 到 30 分钟，脖子就会痛。”

福克斯表示，当初是被新鲜感和潜在的生产力吸引才购买 Vision Pro 的，但 1.3 到 1.4 磅的重量，让长时间佩戴变得非常不舒服。他曾考虑卖掉设备，但很清楚根本卖不到当初的原价。

“大家起初都很兴奋，结果很快热度就没了……我现在完全后悔。”

另一位买家托维娅·戈德斯坦（Tovia Goldstein）也表达了相似的看法：“戴一个小时你就撑不下去了，只想直接扔掉。除非你真的超有钱、钱多到不知道怎么花，否则我不建议任何人买。”

他还抱怨 Vision Pro 启动时间太长，要先连接外置电池、等待好几分钟设备才能使用。

一些用户表示，他们在公共场所佩戴 Vision Pro 时遭遇“异样眼光”甚至负面反应。有位用户就因此决定亏本卖出，最后仅以 1900 美元转手 —— 比原价低了 46%。

媒体制作工作者安东尼·拉卡尼埃洛（Anthony Racaniello）说：“它确实像是未来的预览，但我们距离那个未来还很远。现在你得把一台宛若 500 磅重的 MacBook Pro 绑在脸上，还要忍受旁人的嘲笑。”

即便是果粉，也很难为 Vision Pro 的高价和缺乏“非买不可”的理由买单。

Vision Pro 于 2024 年 2 月发售时，尽管苹果自己也坦言出货量不会很高，但首发期间仍引发大量关注。据估计，苹果在 1 月底预售期间就售出了 16 到 18 万台。社交媒体上也曾疯传各种 Vision Pro 奇葩使用场景：有人边开车边戴、甚至还有软件工程师在婚礼当天佩戴出镜。

然而没过多久，这款设备的问题也开始被大量曝光了。用户表示，苹果迟迟没有推出“杀手级应用”，而设备本身又笨重繁琐。许多人反映，看一场电影的设定流程都太麻烦，不值得耗这时间。还有不少人因佩戴后产生不适，如颈椎疼痛、头痛、甚至黑眼圈。

苹果很快将 Vision Pro 的年出货预测减半至约 40 万台，实体店内的试用预约也暴跌。据传，早在 2024 年 5 月，部分 Vision Pro 的零件供应商就已经暂停供货，当时距离发售仅仅过去三个月。

到今年 1 月，苹果不得不宣布“暂时”停止 Vision Pro 的生产，原因是“市场需求严重不足”。

即便如此，仍有消息称苹果目前正在研发两款新头显产品，其中包括一款更轻、更便宜的 Vision Pro 2 继任机型。

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