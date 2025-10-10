首页 > 原创 > 关键词  > 红魔11Pro最新资讯  > 正文

红魔11 Pro外观出炉 搭载水冷、风冷双散热

2025-10-10 15:49 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息:近日，红魔游戏手机宣布其全新旗舰机型——红魔11Pro系列将于10月17日正式亮相，目前新机已进入预热阶段，引发了众多游戏手机爱好者的关注。

今日，红魔游戏手机正式揭晓了红魔11Pro系列的外观设计，共推出氘锋透明暗夜、氘锋透明银翼、暗夜骑士、银翼战神四款配色，满足不同用户的个性化需求。其中，氘锋透明版背部特别配备了水冷环，设计酷炫，极具视觉冲击力，成为新机的一大亮点。

红魔11 Pro外观出炉！背部水冷环酷炫 行业首次水冷、风冷双散热

值得一提的是，红魔11Pro系列在背部设计上延续了用户心中“最完美设计”的方案，背部镜头完全不凸起，打造出行业唯一的纯平背壳旗舰，不仅提升了整体美观度，也进一步优化了握持手感。

在散热技术方面，红魔11Pro系列更是实现了行业突破，首次将水冷和风冷散热技术同时应用于智能手机。新机搭载了驭风4.0散热系统，散热风扇转速高达24000转/分钟，配合独有瀑布式风道设计，有效提升了散热效率。同时，红魔11Pro系列还支持IPX8满级防水，为用户提供了更加全面的保护。

红魔游戏手机产品总经理姜超此前透露，今年以来，整个行业在散热技术上展开了激烈竞争，不少友商纷纷在方案中加入风扇或VC均热板等散热元件。然而，红魔认为这些最多只能算是散热的基础配置。红魔11Pro系列在这些方案之上，创新性地加入了水冷技术，使得散热性能更加强悍和激进。

在核心配置上，红魔11Pro系列同样不容小觑。新机将采用新一代屏下摄像头直屏，搭载第五代骁龙8至尊版处理器，性能强劲。同时，内置约8000mAh大容量电池，支持3D超声波指纹识别技术，为用户带来更加便捷、安全的使用体验。

红魔11 Pro外观出炉！背部水冷环酷炫 行业首次水冷、风冷双散热

