真我GT8 Pro宣布复刻理光GR IV同款五大经典影调

2025-10-10 09:47

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息:日前，真我手机官方正式宣布与知名相机品牌理光达成影像战略合作，双方历经四年深度共创，共同推出了真我GT8 Pro这一力作。真我realme副总裁、全球营销总裁、中国区总裁徐起透露，此次合作从传感器调校到光影算法，从街拍逻辑到色彩科学，全方位融入了理光GR的街拍基因与对光影的极致追求，使得真我GT8 Pro能够精准捕捉并再现理光GR相机的独特光影语言。

今日，官方进一步揭秘，真我与理光GR的工程师团队携手，历经数年对上千个真实场景进行独立且反复的精细调试，最终成功复刻了理光GR IV同款的五大经典影调。这五大影调各具特色：正片模式展现极致的色彩表现力；负片模式则以低饱和度色彩营造出柔和耐看的复古电影感；高对比黑白模式作为理光GR的灵魂影调，以极高的对比度带来强烈的视觉冲击力；标准模式在色彩准确性与自然质感之间找到了完美平衡；而黑白模式则通过丰富的影调层次，呈现出细腻的光影过渡效果。

为了调出最纯粹、最正宗的理光GR味儿，真我在合作期间特派工程师团队入驻理光，与理光的光学、色彩工程师并肩作战，共同打磨出这一系列经典影调。

在硬件配置上，真我GT8 Pro同样不遗余力。该机将配备 5000 万像素主摄、 2 亿像素三星潜望长焦以及 5000 万像素超广角镜头，为用户带来前所未有的拍摄体验。正面采用2K直屏设计，核心搭载高通第五代骁龙 8 至尊版平台，性能强劲。同时，电池容量超过7000mAh，确保长时间使用无忧。据悉，真我GT8 Pro将于 10 月正式亮相，届时将为广大消费者带来一场影像与性能的双重盛宴。

