iOS 19 或将大幅提升你 iPhone 的电池续航能力

厌倦了手机总是电量告急?据报道,一项全新的 AI 功能即将推出,能帮助 iPhone 节省电量,而不是飞快耗尽。

苹果已经通过 Apple Intelligence 和 iOS 更新将多个 AI 功能融入设备中。这些功能大多是有趣且锦上添花的工具,例如 Genmoji、照片清理(Clean Up in Photos)和照片自然语言搜索(Natural Language Search in Photos)。

不过,更值得关注的是,苹果正在开发的一项新功能,瞄准了用户的一个大痛点 —— 手机电池续航问题。

本周早些时候,《彭博社》记者、苹果新闻观察员 Mark Gurman 报道称,苹果正准备在 iOS 19 中推出一项全新的 Apple Intelligence 功能,用于延长设备电池寿命。据知情人士透露,该功能将于 9 月与 iOS 19 一同发布。

“苹果准备在今年秋季随 iOS 19 推出一项全新的 Apple Intelligence 功能 —— 一种由 AI 驱动的电池优化模式,旨在延长续航时间。该功能特别面向 iPhone 17 Air,用来弥补其电池容量较小的短板。”

—— Mark Gurman(2025 年 5 月 12 日推文)

据悉,该 AI 功能将通过分析用户的电池使用数据,学习其设备使用习惯,并自动调整设置来节能。例如,它会预测某些使用场景中何时降低能耗,并在锁屏界面上显示预计充电完成所需时间。苹果尚未对此作出公开回应。

苹果之所以推出这项新功能,很大程度上是为了配合预计即将发布的 iPhone 17 Air。该型号主打轻薄机身,但这也意味着电池容量会相对较小。例如,三星最近推出的超薄 Galaxy S25 Edge 电池容量为 3900mAh,比最小的 Galaxy S25 还要少 100mAh。

电池优化只是 Apple Intelligence 套件中众多 AI 新功能之一。另据 Gurman 报道,苹果还在开发一款全新版本的 健康 app,将内置 AI 智能助手,模拟医生基于用户生物数据提供的分析与建议。

此外,苹果已确认未来还将推出 Siri 2.0,其将结合用户的个人信息与上下文,主动为用户执行任务。这一版本的 Siri 会更加智能、对话更自然,是用户呼声很高的升级。然而,苹果表示这一功能开发周期比预期更长,预计将在 明年正式推出。

