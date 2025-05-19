怎么在 iPhone 上显示“被隐藏”的应用程序？

你是否在 iPhone 上隐藏了一些应用程序，但现在找不到它们了？如果是的话，那你就需要这份指南了。下面，我们将聊一聊如何取消 iPhone 上被隐藏的应用程序，同时也会介绍隐藏应用的一些好处。

首先，让我们先从了解隐藏应用的方式开始。

如何在 iPhone 上隐藏应用？

iPhone 上有几种方法可以隐藏应用程序，帮助你整理主屏幕、增强隐私性：

从主屏幕移除应用：应用会被移到“App 资源库”（App Library），通过在主屏幕向左滑动到底即可访问。

隐藏整个页面：你可以将不常用的应用集中在某些页面的文件夹中，然后隐藏这些整个页面。

这些方法不会卸载应用，只是让图标从主屏幕上消失。隐藏的应用仍然可以在“屏幕使用时间”设置、App Store 的购买记录中搜索和查看。

如何在 iPhone 上取消隐藏应用？

如果你想找回已隐藏的应用，按以下步骤操作：

打开 App 资源库：从主屏幕不断向左滑动，直到进入 App 资源库页面。

进入“隐藏”文件夹：在 App 资源库底部，你会看到一个名为“隐藏”的文件夹，点进去。

身份验证：系统会要求你通过 Face ID、Touch ID 或密码验证身份，以进入隐藏文件夹。

取消隐藏应用：在文件夹中找到你想恢复的应用。

移动到 App 资源库：长按应用图标，点击“无需 Face ID”。再次验证后，应用将取消隐藏并恢复到 App 资源库中。

现在你可以随时访问该应用，无需再次验证。你可以在 App 资源库或主屏幕上打开它。

添加到主屏幕：如果你想把应用放回主屏幕，在 App 资源库中找到它（也可以通过搜索栏查找），长按图标，然后选择“添加到主屏幕”。

隐藏应用的好处

增强隐私：防止他人查看你不想公开的应用。

简化界面：让主屏幕更整洁，只保留常用的重要应用。

减少干扰：避免不常用应用分散注意力或误操作。

希望这份指南能帮到你，让你顺利找回那些你曾在 iPhone 上隐藏的应用程序。

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