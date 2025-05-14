首页 > 业界 > 关键词  > 苹果AI模型最新资讯  > 正文

仅用三张图像即可生成 3D 场景，苹果新 AI 模型“很惊人”

2025-05-14 13:48 · 稿源：站长之家

苹果2.png

据9to5Mac报道，苹果机器学习团队与南京大学香港科技大学的研究人员合作发布了一款非常有意思的 3D AI 模型，名为Matrix3D。据悉，这款大型摄影测量模型能够仅凭几张二维照片重建三维物体和场景，这与当前的流程有很大不同。

图片.png

首先要说的是摄影测量技术。它利用照片进行测量，从而创建 3D 模型或地图。目前，该过程涉及使用不同的模型进行姿态估计和深度预测等步骤，这可能导致效率低下和错误。

但 Matrix3D 通过一次性完成所有操作简化了这一过程。它接收图像、相机参数（例如角度和焦距）和深度数据，并使用统一的架构进行处理。这不仅简化了工作流程，还提高了准确性。

图片.png

更有意思的是该模型的训练方式。研究人员使用了一种掩蔽学习策略，与早期基于 Transformer 的 AI 系统非常相似，这些系统为 ChatGPT 的初始版本铺平了道路。

他们在训练过程中随机隐藏了部分输入数据，这迫使 Matrix3D 不得不学习如何填补这些空白。这项技术至关重要，因为它使 Matrix3D 即使在较小或不完整的数据集上也能有效地进行训练。

结果非常惊人 —— 只需三张输入图像，Matrix3D 就能生成物体、甚至整个环境的详细 3D 重建，这显然可以为 Apple Vision Pro 等沉浸式头显带来非常有趣的应用。

图片.png

研究人员在GitHub上公开了 Matrix3D 的源代码，并在arXiv上发表了他们的论文。他们还创建了一个网站，用户可以在其中观看更多示例视频，甚至可以与一些物体和环境的点云重建进行交互。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 腾讯元宝又叒叕上新：一句话即可生成Mermaid

    据其介绍，只要在元宝里输入一句话，比如帮我用Mermaid生成一张xxx流程图”，系统就会自动生成饼图、流程图、甘特图、时序图等。生成后，用户可以立刻预览效果，或者复制代码拿去其他地方使用。 腾讯元宝介绍，这个功能比较适合用在学术研究、工作报告、数据分析等场景，能帮助用户把复杂的内容快速变成图表，让信息更直观，沟通也更高效。

    ​腾讯元宝 ​Mermaid图表 ​图表生成

  • AI日报：腾讯混元3D生成模型2.5版本发布；海螺推出图像人物参考功能；百度上线移动端超级智能体心响App

    本文介绍了多款AI领域的新产品和技术进展：1)Kortix-AI推出开源通用AI智能体平台Suna；2)腾讯混元3D生成模型升级至2.5版本；3)海螺AI推出基于单张图像生成多角度角色图像功能；4)百度发布"心响"App整合多智能体协作；5)Nari Labs开源媲美真人的对话语音模型Dia；6)Grok新增视觉处理和多语言支持；7)Genspark推出AI幻灯片工具；8)Character.AI发布让静态图片"说话"的AvatarFX模型；9)pad.ws结合白板和代码编辑器；10)OpenBMB开源社区推出长文本生成模型"卷姬"；11)腾讯推出AI阅读助手"企鹅读伴"；12)OpenAI有意收购Chrome浏览器；13)字节跳动调整AI产品线布局。这些创新展现了AI技术在自动化、3D生成、语音交互、内容创作等领域的快速发展。

    ​人工智能 ​AI产品 ​开源平台

  • 字节发布豆包1.5深度思考模型：“实拍级”图像生成

    快科技4月17日消息，据报道，今日，在火山引擎AI创新巡展杭州站的现场，字节跳动旗下火山引擎总裁谭待正式发布了备受瞩目的豆包1.5深度思考模型。谭待指出，豆包1.5深度思考模型在多个关键领域展现出卓越性能。在数学、编程、科学推理这类专业领域中，它能够精准高效地处理复杂问题；在创意写作等通用任务方面，同样表现出色。该模型采用MoE架构，总参数为200B，激�

    ​豆包1.5深度思考模型 ​火山引擎AI创新 ​字节跳动技术发布

  • UniToken：多模态AI的“全能选手”，一次编码搞定文理解与图像生成

    复旦大学与美团研究者提出UniToken框架，首次在统一模型中实现图文理解与生成任务的"双优表现"。该方案融合连续和离散视觉编码，有效解决了传统多模态建模中的"任务干扰"和"表示割裂"问题。通过三阶段训练策略（视觉语义对齐、多任务联合训练、指令强化微调），UniToken在多个基准测试中性能超越专用模型。其创新性体现在：1）统一的双边视觉编码

    ​UniToken ​多模态建模 ​视觉编码

  • AI图像融合工具创造无缝图像融合，带来震撼视觉体验！

    AI图像融合工具正式上线，为您带来最先进的AI图像融合技术。借助这款工具，用户可以轻松地将多张图片融合成一张创意十足的视觉作品，展现无与伦比的艺术效果。

    ​AI图像融合工具

  • 10倍精度升级！腾讯混元3D模型v2.5版本发布

    腾讯混元3D模型升级至v2.5版本，建模精度和贴图真实度显著提升。新版本参数体量从1B增至10B，有效面片数增加超10倍，支持1024几何分辨率。纹理系统支持4K高清贴图和凹凸细节，率先支持多视图生成PBR模型。针对动画场景优化骨骼蒙皮系统，支持非标准姿态自动绑定。新增文生/图生3D减面模型、多视图建模模板等专业工作流。混元3D v2.5已全面更新至腾讯AI创作引擎，免费生成额度提升至每日20次，并正式上线腾讯云API面向企业开放。GitHub开源版本累计Star超1.2万。

    ​腾讯 ​混元3D ​模型升级

  • AI日报：Kimi全音频基础模型Kimi-Audio；阶跃星辰开源图像编辑模型Step1X-Edit；​夸克AI超级框上线 “拍照问夸克”

    本期AI日报聚焦多项AI技术突破与应用：1)Moonshot AI推出开源音频模型Kimi-Audio，基于13亿小时训练数据，支持语音识别等任务；2)阶跃星辰开源图像编辑模型Step1X-Edit，展现强大生成能力；3)夸克AI上线"拍照问夸克"功能，实现视觉问答；4)苹果iOS18.5将在中国推送，带来智能功能；5)谷歌发布601个生成式AI应用案例，覆盖多行业；6)微软推出深度整合Windows的UFO²自动化系统；7)OpenAI升级ChatGPT至GPT-4o版本，提升STEM领域能力；8)Ema公司推出高性价比语言模型EmaFusion；9)Liquid AI发布面向边缘设备的Hyena Edge模型；10)LemonAI推出实时音视频数字人产品Slice Live。此外，国内方面，智谱与生数科技达成战略合作推动大模型发展，宝马中国宣布新车将接入DeepSeek技术。

    ​AI日报 ​音频技术 ​开源模型

  • 阿里开源通义新模型：指定首尾图片生成视频

    快科技4月18日消息，据报道，阿里巴巴旗下通义万相宣布开源其创新视频生成技术首尾帧生视频14B模型。这项突破性AI技术能够根据用户提供的起始和结束画面，智能生成720p高清过渡视频，为视频创作带来全新可能。该模型通过先进的深度学习算法，能够精准理解输入画面的内容、风格及主题特征。当用户提供首尾两帧图像后，模型会智能分析画面中的视觉元素，包括物体形�

    ​阿里巴巴 ​通义万相 ​视频生成技术

  • 首次实现图像思考 OpenAI重磅发布o3/o4-mini：史上最强、最智能模型

    快科技4月17日消息，今日，OpenAI新款AI模型o3、o4-mini重磅发布，这是OpenAI迄今最强、最智能的模型。据了解，OpenAI o3/o4-mini首次具备真正的视觉推理能力，看图识图已经是小菜一碟了，现在还会看图思考。OpenAI o3/o4-mini能同时处理文本、图像和音频，并且能作为Agent智能体自动调用网络搜索、图像生成、代码解析等工具以及深度思考模式。通过强化学习，OpenAI训练了o3/o4-mini如何�

    ​OpenAI ​AI模型 ​视觉推理

  • AI日报： OpenAI推出gpt-image-1图像生成API;纳米AI发布MCP万能工具箱;中国占全球AI专利60%

    【AI日报】栏目聚焦人工智能领域最新动态：1) OpenAI推出ChatGPT图像生成API，开发者可轻松集成AI绘图功能，已生成超7亿张图片；2) 谷歌Gemini月活用户突破3.5亿，但仍落后于ChatGPT的6亿用户；3) OpenAI预测2029年收入将达1250亿美元，AI代理业务成主要增长点；4) Ostris发布8B参数扩散模型Flex.2-preview，优化ComfyUI工作流；5) 英伟达推出多模态LLM模型Describe Anything，支持指定区域生成详细描�

    ​OpenAI ​ChatGPT ​图像生成

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM