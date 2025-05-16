日产 N7 电动车在中国创下新纪录，18 天订单突破 1 万台

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日产比较新发布的电动轿车 N7 开局火爆。周四，日产宣布其新款 N7 电动车在中国创下新纪录——上市仅 18 天，订单就突破了 1 万台。

4 月 28 日正式发布后，日产与东风的合资企业——东风日产表示，N7 电动车已创下其合资纯电车型最快销量纪录。

东风日产在开启交付当天宣布，N7 在短短 18 天内获得了 超过 1 万台订单，是“合资纯电动车中最快的销量纪录”。

这款车在中国的起售价仅为 11.99 万元人民币（约合 16，500 美元），提供两种磷酸铁锂（LFP）电池版本：58 kWh 和 73 kWh，续航分别达到 540 公里（CLTC） 和 625 公里（CLTC）。

N7 基于与东风 007 相同的平台打造，外观设计则采用日产经典的 “V-Motion” 设计语言。

车身尺寸方面，N7 车身长度为 4930 毫米、宽 1895 毫米、高 1487 毫米、轴距 2915 毫米。

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内饰风格简约，但配置丰富：配备 15.6 英寸 2.5K 中控大屏，宛如“车载家庭影院”。

N7 搭载 Momenta 智能驾驶系统，被誉为“行业首先梯队的高端智能驾驶系统”。支持高速导航辅助、城市记忆导航、全场景智能泊车等功能。

此外，N7 还标配了一项十分“有趣”的配置：智能冷热双模式车载冰箱，进一步提升驾乘体验。

尽管 N7 在中国市场表现亮眼，但日产整体仍处于转型阶段，正面临销量和利润下滑的双重压力。日前，该公司取消了新建 LFP 电池工厂的计划，并准备在全球裁员约 15%。

与此同时，比亚迪（BYD）等中国本土电动车巨头正迅速蚕食市场份额。比亚迪的新款秦 L 电动车上市首周销量也超过 1 万台，与 N7 同样起售价为 119，800 元。

你觉得日产能否依靠 N7 在全球比较大电动车市场与比亚迪等强劲对手一较高下？

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