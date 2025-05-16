首页 > 业界 > 关键词  > 日产N7最新资讯  > 正文

日产 N7 电动车在中国创下新纪录，18 天订单突破 1 万台

2025-05-16 14:52 · 稿源：站长之家

图片.png

官网截图

日产比较新发布的电动轿车 N7 开局火爆。周四，日产宣布其新款 N7 电动车在中国创下新纪录——上市仅 18 天，订单就突破了 1 万台。

4 月 28 日正式发布后，日产与东风的合资企业——东风日产表示，N7 电动车已创下其合资纯电车型最快销量纪录。

东风日产在开启交付当天宣布，N7 在短短 18 天内获得了 超过 1 万台订单，是“合资纯电动车中最快的销量纪录”。

这款车在中国的起售价仅为 11.99 万元人民币（约合 16，500 美元），提供两种磷酸铁锂（LFP）电池版本：58 kWh 和 73 kWh，续航分别达到 540 公里（CLTC） 和 625 公里（CLTC）。

N7 基于与东风 007 相同的平台打造，外观设计则采用日产经典的 “V-Motion” 设计语言。

车身尺寸方面，N7 车身长度为 4930 毫米、宽 1895 毫米、高 1487 毫米、轴距 2915 毫米。

图片.png

官网截图

内饰风格简约，但配置丰富：配备 15.6 英寸 2.5K 中控大屏，宛如“车载家庭影院”。

N7 搭载 Momenta 智能驾驶系统，被誉为“行业首先梯队的高端智能驾驶系统”。支持高速导航辅助、城市记忆导航、全场景智能泊车等功能。

此外，N7 还标配了一项十分“有趣”的配置：智能冷热双模式车载冰箱，进一步提升驾乘体验。

尽管 N7 在中国市场表现亮眼，但日产整体仍处于转型阶段，正面临销量和利润下滑的双重压力。日前，该公司取消了新建 LFP 电池工厂的计划，并准备在全球裁员约 15%。

图片.png

与此同时，比亚迪（BYD）等中国本土电动车巨头正迅速蚕食市场份额。比亚迪的新款秦 L 电动车上市首周销量也超过 1 万台，与 N7 同样起售价为 119，800 元。

你觉得日产能否依靠 N7 在全球比较大电动车市场与比亚迪等强劲对手一较高下？

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 仰望汽车累计销量突破10000 创造中国百万级汽车新纪录

    快科技4月21日消息，比亚迪仰望宣布，仰望汽车累计销量突破10000台，创造中国百万级汽车新纪录。与此同时，仰望销量突破一万台之际，仰望汽车发起#仰望车主一万有我#感言征集计划。该计划邀万名车主，分享与仰望同行的珍贵时刻。以最诚挚的感谢，致敬一万种超越极致的人生。2022年11月8日，比亚迪正式公布旗下高端汽车品牌，并定名为仰望。2023年9月，比亚迪向豪华车�

    ​比亚迪 ​仰望汽车 ​销量突破

  • 雅迪发布全球首款“碰一下”电动车：支付宝1秒解锁

    雅迪与支付宝达成战略合作，推出全球首款支持"碰一碰"解锁的智能电动车。用户只需用手机解锁后轻碰车身标识区，1秒即可开锁，比传统方式提速90%以上。该车还支持通过支付宝完成开座垫、设防、寻车等功能。每次"碰一碰"骑行可获得39克绿色能量，全年最多可种植2.4棵梭梭树。支付宝"碰一碰"功能上线321天已覆盖全国400+城市，接入5000+品牌和千万商家，用户数破亿，其中半数为30岁以下年轻人。

  • 一加Ace 5系列卖爆：上市100销量突破160万台

    一加在4月24日发布会上宣布，Ace 5系列上市100天销量突破160万台，创该系列历史纪录。该系列搭载骁龙8 Gen3/至臻版处理器，标配"风驰游戏内芯"技术，通过254项专利实现芯片级游戏优化，成为同价位游戏体验最佳机型。该技术是行业首个专为游戏设计的芯片内核技术，能降低安卓手机游戏场景的功耗，提升能效表现。此外，Ace 5系列还配备1.5K直屏、金属中框和冰川电池，在屏幕、质感和续航方面表现全面。

    ​一加Ace ​5 ​骁龙8

  • 分手后女子多次偶遇前男友 竟因电动车上被其装了定位器

    4月26日媒体报道，一名女子与男友分手后，频繁在不同地点"偶遇"对方，经检查发现前男友在其电动车上安装了定位器。该男子因非法跟踪被判处拘役4个月、缓刑1年，并处罚金1000元。事件起因是女子外出时常"偶遇"前男友，经仔细检查发现被安装定位器。法院认定其行为构成侵犯公民个人信息罪。该案警示人们要保护个人隐私，警惕亲密关系中的跟踪行为。

  • 2025最狂新能源家用SUV！问界M8大定破7万台：用时22

    鸿蒙智行全新问界M8上市22天大定突破7万台，创品牌最快纪录。新车分为Max、Max+和Ultra三个版本，售价35.98-44.98万元，填补M7与M9之间的市场空白。采用全新鲲鹏跃境设计语言，配备贯穿式天镜大灯、华为百万像素智慧投影等科技配置。内饰对标M9，搭载一体穹宇屏、副驾独立影院系统，支持43度靠背调节零重力座椅。安全方面采用八横五纵车身架构，通过严苛碰撞测试，配备192线激光雷达和华为乾崑ADS 4.0智驾系统。动力采用双电机四驱，零百加速5.2秒，CLTC纯电续航310公里。预售阶段小定量已突破15万辆，市场反响热烈。

    ​鸿蒙智行 ​问界M8 ​汽车上市

  • 40价位最狂家用SUV！问界M8大定破6万台：用时仅13

    问界M8上市13天订单突破6万台，填补M7与M9之间的市场空白。新车提供Max、Max+和Ultra三个版本，售价35.98-44.98万元，采用全新鲲鹏跃境设计语言，配备贯穿式天镜幸运大灯、百万像素智慧投影大灯等豪华配置。内饰采用一体穹宇屏，副驾配备独立影院系统，支持AR-HUD显示。安全方面采用八横五纵车身架构，通过严苛碰撞测试。动力搭载双电机四驱系统，零百加速5.2秒，纯电续航310公里。底盘配备双腔空悬+EDC减震器，转弯半径仅5.9米。预售阶段订单已突破15万辆，五一假期试驾后有望进一步提升转化率。

    ​问界M8 ​家用SUV ​华为科技

  • 还担心电动车高速充电吗 全国98%服务区已覆盖充电桩

    快科技5月18日消息，据报道，交通运输部运输服务司副司长管昭透露，全国高速公路服务区中已有98%建成充电停车位，共6527个服务区配备了3.5万个充电桩和5.1万个充电停车位。五一”假期期间，新能源汽车出行规模扩大，国家电网智慧车联网平台充电量超过1.24亿千瓦时，同比增长超20%，创下历史新高。其中，高速公路充电量超过3771万千瓦时，同比增长超29%，同样创下新高。�

    ​充电桩 ​高速公路服务区 ​新能源汽车

  • 女子骑电动车闯红灯受伤被定全责 交警：费用自己承担

    据媒体披露，警民直通车 - 上海公布了一起具有典型意义的交通事故案例。该事件中，一名女子骑电动车出行时，在路口闯红灯左转，与一辆正常直行的机动车发生猛烈碰撞。事故发生后，现场情况引发关注，交警迅速介入展开调查。

    ​交通事故 ​电动车 ​交警调查

  • 电动车卖得好却赚得少！大众一季度利润大降40.6%

    快科技5月3日消息，大众集团2025年第一季度的财务报告显示，尽管电动车销量表现强劲，但税后利润却大幅下降了40.6%，降至21.8亿欧元，约合人民币179.34亿元。这一看似矛盾的现象背后，实际上是由于电动车的利润率较低，尽管纯电动车的需求在上涨，反而成了利润缩水的主要原因。在欧洲，大众的纯电动车销量激增113%，在美国也大幅增长了51%。截至3月底，每十辆新车中就有一辆是电动车。西欧地区的电动车订单积压比去年同期增长了64%，纯电车型已占该地区订单总量的两成以上。在整个欧洲市场，大众以26%的市场份额领跑电动车领域。然而，由?

    ​大众集团 ​电动车销量 ​财务报告

  • 蔚来汽车里程碑时刻！蔚来第70万台车交付

    目前，蔚来新ES6、新EC6、新ET5、新ET5T四款车型已经开启预定，将于5月份全部上市，新车型的产品力进一步升级，也会推动蔚来销量达到新高度。

    ​蔚来交付 ​新能源汽车 ​销量增长

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM