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历代最薄iPhone、时隔 14 年的最厚 iPhone 都要来了？

2025-04-21 11:11 · 稿源：站长之家

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预计今年下半年推出的 iPhone 17 系列中，将同时出现历代最薄的 iPhone 和 14 年来最厚的 iPhone。作为最 高配置机型的 iPhone 17 Pro Max，其电池性能有望提升，厚度预计也会比上一代更厚。

据 MacRumors 等外媒 21 日报道，苹果新款手机 iPhone 17 Pro Max 的厚度将比其前作 iPhone 16 Pro Max（8.25 毫米）厚上 0.475 毫米，最终厚度达到了 8.725 毫米。

实际上，早在上个月，就有IT爆料者、IT媒体等预测“iPhone 17 Pro Max 的体积将会更大”。IT 爆料者 Ice Universe 曾透露，iPhone 17 Pro Max 的厚度将达到 8.725 毫米，这将是自 2011 年推出的 iPhone 4S（厚度 9.3 毫米）之后，这 14 年来，最厚的 iPhone。

iPhone 17 Pro Max 变厚的原因应该是“电池变大了”。一直以来，苹果公司通过基于应用处理器（AP）等提高电力效率来延长 iPhone 的电池续航时间，而今年有分析认为苹果公司将“直接增大电池尺寸”。

就上一代产品而言，iPhone 15 Pro Max 最长可以播放 29 小时的视频，iPhone 16 Pro Max 最长可以播放 33 小时。由于 iPhone 17 Pro Max 为了容纳更大的电池而增大了设备空间，所以其续航时间有望延长数小时以上。或者说可以这样理解，由于延长了电池续航时间，所以不得不牺牲一些厚度和重量。特别是 8.725 毫米只是设备机身的厚度，如果再加上预计在 iPhone 17 系列中会变得更厚的摄像头模块厚度，总厚度有可能超过 10 毫米。

业内也有分析认为，苹果公司针对 iPhone 17 Pro Max 的这些变化，是根据购买者的喜好给予了他们选择的权利 —— 因为今年还会推出历代最薄的 iPhone “iPhone 17 Air”。也就是说，如果想要轻薄的手机，就可以选择 Air；如果更看重性能，即便手机稍大稍重一些，也可以选择 Pro Max。

iPhone 17 Air 凸起的摄像头模块厚度预计在 4 毫米左右，包括摄像头模块在内的整体厚度预计为 9.5 毫米。不包括摄像头模块的设备机身厚度大约为 5.5 毫米。

去年推出的 iPhone 16 Pro 厚度约为 8.2 毫米，历代 iPhone 中最薄的产品是 2014 年推出的厚度为 6.9 毫米的 iPhone 6。预计，不包括摄像头模块的 iPhone 17 Air 将成为历代 iPhone 中最薄的一款。

除此之外，iPhone 17 Air 预计将搭载 A19 处理器芯片、灵动岛显示屏、苹果公司自研的调制解调器 C1 等。由于大幅减小了设备厚度，所以其后置摄像头很有可能不是像现有 iPhone 那样配备 2 到 3 个镜头，而是搭载单镜头摄像头。透露了 iPhone 17 Pro Max 预计厚度的 IT 爆料者 Ice Universe 还曾声称，除了厚度之外，Pro Max 和 Air 在长度、宽度、屏幕尺寸、边框厚度等方面都将采用同等规格。

关于 iPhone 17 Air 的价格也存在诸多争议。起初，由于 iPhone 17 Air 应用了为减小设备厚度的技术，所以预计其价格会比最 高配置的 Pro Max 还要贵。但最近也有分析认为，由于它搭载单镜头摄像头等，其他零部件的价格有所降低，所以其价格可能会比 Pro 机型更低。

另一方面，iPhone 17 系列的 Pro 机型将采用新的后置摄像头设计。将从原来的小正方形形状，改为搭载占据设备背面顶部的大长方形摄像头模块。此前曾公开过采用双色调设计（设备机身背面和摄像头模块采用不同颜色）的 iPhone 17 Pro 渲染图，但最近有消息称，这两个部分很有可能采用相同的颜色。

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