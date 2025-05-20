AI 驱动高效转型，Klarna 人均收入飙升至近 100 万美元

在“先买后付”赛道风头正劲的 Klarna，正以 AI 为引擎加速自身变革。

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:根据 Klarna 最 新财报显示，得益于去年启动的 AI 效率提升战略，Klarna 预计其 2025 年人均营收将达到惊人的 100 万美元，较一年前的 57.5 万美元实现近乎翻番的增长。

这一跃升背后，正是 Klarna 全面拥抱内部开发、由 OpenAI 技术支持的人工智能系统。去年，该公司宣布终止与 Salesforce 的高价 CRM 合同，并显著收紧招聘计划，将部分原本由人工承担的工作交由 AI 完成——如今看来，这一系列举措正在带来实质性的成果。

Klarna 本周一公开表示，公司多个职能部门因 AI 应用而显著提效，而其中较具财务影响力的，是客户服务成本的大幅压缩。该公司曾在去年提出，计划以 AI 聊天机器人替代约 700 名全职客服外包人员。但在上周，Klarna 又表示将重新为客户提供与人工坐席对话的选项，显示出在效率与体验之间寻求更优解的尝试。

除了 AI 战略外，Klarna 的资本市场动向同样受到广泛关注。今年 3 月，这家瑞典公司已提交赴美 IPO 的相关申请，但受特朗普总统宣布新一轮关税政策引发的股市波动影响，Klarna 于上月暂缓了上市计划。

尽管如此，Klarna 仍在营收上保持增长势头。2025 年第 一季度，公司营收同比增长 13%，达到 7.01 亿美元。但在市场不确定性持续的背景下，Klarna 并未给出恢复 IPO 计划的具体时间表。

随着 AI 在金融科技领域渗透不断加深，Klarna 的实践为业界提供了一个明确信号：有效、可扩展的人工智能能力，正在重塑企业的运营模式与增长逻辑。

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