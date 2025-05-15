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谷歌推出面向商业的AI认证课程 已开放、培训免费

2025-05-15 10:38 · 稿源：站长之家

如果你想了解如何将人工智能成功应用到业务中，这门免费的课程或许正适合你。

随着AI逐渐成为各行各业组织广泛使用的工具，研究显示员工对于AI知识的掌握期望也在不断上升。现在，谷歌为商业掌舵者提供了一个全新的AI素养提升机会。

周三，谷歌云（Google Cloud）宣布推出一项“比较罕见”的生成式AI认证课程，专为非技术背景的学习者设计，如管理人员与企业掌舵者，帮助他们理解AI在编码之外的影响。谷歌表示，该课程专注于如何战略性地采用、讨论和引领生成式AI相关工作。

“Google Cloud 生成式AI掌舵者认证”考试将从 5 月 14 日起正式上线，考试费用为 99 美元，时长 90 分钟。虽然认证本身需要付费，但谷歌认为这是对职业发展的投资，并指出谷歌云认证一直被视为“推动职业成长的大力催化剂”。

谷歌云还在其 Google Cloud Skills Boost 平台上推出了一个免费的学习路径，供用户为考试做准备，并通过实践操作、播客风格的视频等内容深入了解生成式AI的优势。值得一提的是，技术上，你可以只学习这些模块而不参加认证考试。虽然你可能无法获得正式认证，但仍能将所学知识应用到实际工作中。

谷歌表示，这一学习路径总共需要 7 到 8 小时完成，分为以下五个课程模块：

Gen AI：超越聊天机器人

帮助用户理解生成式AI的基础知识，跳出“聊天机器人”这知名行框架。

Gen AI：解锁基础概念

解释如大型语言模型（LLM）和各种数据类型等核心概念。

Gen AI：导航AI生态全景

概述AI生态系统，包括各种模型类型和平台。

Gen AI应用：转变你的工作方式

探讨生成式AI在企业中的实际使用场景。

Gen AI代理：变革你的组织

深入解析AI代理如何推动组织层面的重大转型。

想要参与该课程，只需访问 Google Cloud Skills Boost 上的 Generative AI Leader 课程页面。若想报名参加认证考试，则可前往 Google Cloud 认证官网的 Generative AI Leader 页面，考试可选择线上或线下监考模式。认证有效期为三年，无需任何先决条件即可报名。页面还提供免费的《生成式AI掌舵者考试学习指南》，供所有考生使用。

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