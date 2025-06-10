AI日报：美团No Code平台免费开放；豆包App升级“一句话P图”功能；苹果Xcode 26内置ChatGPT等AI功能

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1、美团王兴详解AI布局:No Code平台免费开放，1680个应用已上线

美团创始人王兴在北京美团总部恒电大厦的股东大会上首次系统阐述了公司的AI战略布局，包括早期在外卖配送中的应用，当前阶段的大语言模型开发，以及No Code平台的推出。尽管面临巨大的资金和技术挑战，美团依然坚持长期投入，推动AI技术的实际应用。

【AiBase提要:】 深度神经网络算法已应用于外卖配送路由和派单系统，提升效率。 No Code平台让非技术人员也能编程，1680个应用已上线且免费使用。 王兴强调AI短期投入可能承压，但长期将极大提升生产力和服务质量。 网址：https://nocode.cn/

2、豆包App“一句话P图”功能全新升级

豆包App通过SeedEdit3.0模型升级，推出‘一句话P图’功能，支持多样化的修图操作，包括文字添加、风格迁移和局部调整，极大提升了用户的个性化创作体验。

【AiBase提要:】 ✨ 支持一键添加或替换文字，让照片更富纪念意义。 🎨 新增质感风格迁移功能，轻松实现不同艺术风格转换。 🖼️ 提供分局部图像编辑增强，主体稳定且细节可调。

3、苹果发布全新Xcode26开发者工具:内置ChatGPT先进AI功能

苹果公司发布了Xcode26，新增了AI功能如ChatGPT集成，提升了开发效率，同时优化了用户体验并引入Swift6.2的新特性。

【AiBase提要:】 ✨ Xcode26内置ChatGPT等AI功能，开发者可直接使用或连接其他AI服务。 🌟 支持语音控制Swift代码编写，大幅提升开发效率。 📚 引入Foundation Models框架，简化AI功能集成到应用中的过程。

4、苹果 WWDC2025:iOS26升级视觉智能，AI 助力屏幕内容识别

iOS26推出了视觉智能功能，通过AI助手ChatGPT和其它应用实现对屏幕内容的精准识别与操作，极大提升用户体验。

【AiBase提要:】 🌟 iOS26新增视觉智能功能，可识别和操作屏幕内容，让生活更便捷。 🤖 支持与ChatGPT等AI助手交互，快速获取所需信息。 📅 自动提取事件信息并建议添加至日历，不错过任何重要日程。

5、科大讯飞董事长刘庆峰揭晓:讯飞星火 X1升级版即将来袭，性能更强大!

讯飞星火 X1升级版即将推出，其在多学科应用中的表现令人瞩目，尤其在高考科目中展现了强大的数学、逻辑推理等能力，同时在模型参数较小的情况下，性能媲美OpenAI和DeepSeek的产品。

【AiBase提要:】 🌟讯飞星火 X1升级版将于7月发布，进一步优化智能应用能力。 📚高考科目测试中，星火 X1表现出色，涉及数学、逻辑推理、文本生成等多领域。 🚀相比行业同类产品，星火 X1参数少一倍，但性能媲美顶级AI模型如OpenAI o1和DeepSeek R1。

6、比亚迪接入阿里通义大模型，智能座舱再升级!

我非常看好比亚迪与阿里云的合作，这不仅提升了智能座舱的用户体验，还展示了汽车行业的智能化趋势。通过接入阿里通义大模型，比亚迪实现了更便捷的服务和更智能的交互，这让我对未来出行充满期待。

【AiBase提要:】 🚗 比亚迪智能座舱接入阿里通义大模型，用户可一句话完成在线服务。 🎨 腾势推出“AI壁纸”功能，根据语音指令生成高质量壁纸并自动调节色调。 💬 比亚迪通过阿里云提升客服服务质量，上线“心理伴聊”功能提供情感支持。

7、DeepSeek R1-0528在OpenRouter支持本地工具调用

DeepSeek R1-0528模型更新后支持OpenRouter上的本地工具调用，极大提升了开发者的AI工作流效率。开源特性结合免费API服务，让高性价比和高性能的AI解决方案触手可及。

【AiBase提要:】 🌟 支持OpenRouter平台的本地工具调用，简化复杂任务管理，适合多种应用场景。 🔍 性能卓越，在多个基准测试中表现优异，与行业领先模型不相上下。 💻 推出轻量级版本DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B，大幅降低计算资源需求，适合硬件资源有限的开发者。

8、支持MCP!开源智能体开发框架 Rowboat:打造你的智能助手只需几分钟

Rowboat 是一个开源多智能体开发框架，支持 MCP 服务和 OpenAI Agent SDK，已在 GitHub 上获得超过2000颗星。框架由 Agent、Playground 和 Co pilot 三大模块组成，方便用户快速构建和测试智能助手。

【AiBase提要:】 🌟 Rowboat 是开源多智能体开发框架，支持 MCP 和 OpenAI Agent SDK，GitHub 星标超2000。 🔧 框架包含 Agent、Playground 和 Co pilot 模块，助开发者快速构建和测试智能助手。 🤖 支持多智能体协作，可创建信用卡助手等，满足多样化需求。 详情链接:https://github.com/rowboatlabs/rowboat?tab=readme-ov-file

9、Grok AI深度融入X算法:小创作者迎来春天

X平台宣布推荐算法重大更新，整合Grok AI技术优化内容体验，为小型账户提供更大曝光机会，同时提升互动质量和评论排序。

【AiBase提要:】 ✨ 算法升级核心:质量优先，规模让路，小型账户获得更多可见性。 💬 Grok AI自动调整评论排序，优先展示高价值和相关性评论。 📈 平台通过技术创新打破传统流量垄断，助力内容生态多元化发展。

10、小模型逆袭!港科大快手联手打造进化搜索技术，让AI作画告别大力出奇迹

EvoSearch技术通过引入进化论思想，使小参数模型在生成高质量图片和视频方面超越大模型，改变了AI作画需要依赖更大模型的传统观念。

【AiBase提要:】 🌟 仅865M参数的Stable Diffusion2.1在使用EvoSearch后生成质量超越GPT-4。 🎥1.3B参数的Wan模型配合EvoSearch可与14B模型媲美，视频生成表现尤其突出。 🔍 将生物进化中的选择和变异思想引入AI生成，有效克服传统搜索方法的局限性。 详情链接:https://tinnerhrhe.github.io/evosearch/

11、硅基流动完成数亿元融资，用户数突破600万

硅基流动完成数亿元A轮融资，专注于AI基础设施技术创新，推出多项领先技术和产品，如高性能推理引擎和一站式异构算力纳管平台，同时其大模型云服务平台用户数突破600万。

【AiBase提要:】 🌟 硅基流动成功完成数亿元人民币A轮融资，计划加大研发投入。 🚀 推出一站式异构算力纳管平台，提升算力资源使用效率。 💻 SiliconCloud 成为国内增长最快的第三方大模型云服务平台，用户数突破600万。

12、英伟达与港大携手推出新型视觉注意力机制，提升高分辨率生成速度超84倍!

香港大学与英伟达合作开发的广义空间传播网络（GSPN）通过创新的二维线性传播机制，在高分辨率图像生成方面取得了重大突破，大幅提升了计算效率。

【AiBase提要:】 🌟 GSPN 利用二维线性传播机制，使高分辨率生成速度提升超过84倍。 💡 解决了传统自注意力机制在高分辨率图像处理中的计算复杂度和空间结构损失问题。 🚀 在多个视觉任务中刷新性能纪录，为未来多模态模型和实时视觉应用提供新方向。 详情链接:https://whj363636.github.io/GSPN/

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