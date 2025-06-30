首页 > 原创 > 关键词  > 小鹏汽车最新资讯  > 正文

小鹏G7官宣7月3日发布 全球L3级算力车型

2025-06-30 10:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月30日 消息:今日，小鹏汽车对外发布重要消息，旗下全新车型小鹏G7的上市发布会将于7月3日19:30正式举办。

小鹏G7定位为中型SUV，在车身尺寸方面，长宽高分别为4892mm、1925mm、1655mm，轴距达2890mm。该车提供Max与Ultra两个版本供消费者选择。

在配置上，小鹏G7全系表现十分亮眼。续航方面，全系标配702km续航（CLTC）;充电技术上，具备全域800V以及5C超充能力。车内舒适性配置丰富，追光全景抬头显示、DCC减振器太极液压套让驾驶体验更佳，四座全部配备通风、加热、按摩以及电动调节功能。

作为全球首款L3级算力的超级AI汽车，小鹏G7在芯片配置上有所不同。Max版标配两颗Orin - X芯片，而Ultra版则配备三颗图灵AI芯片，算力进一步提升。

外观上，新车提供了星昼灰、新月银、星云白、暗夜黑、云贝米、星际绿六款配色，满足不同消费者的审美需求。内饰采用环抱式座舱设计，有秘境蓝、暖阳橙、气宇灰、深空灰四种内饰颜色可选。车内配备15.6英寸中控屏、8英寸后排娱乐屏以及9英寸1080P高清流媒体后视镜，还自带折叠小桌板且支持磁吸面板，可实现0-90无极调节。

值得一提的是，小鹏G7首搭与华为合作的追光全景抬头显示系统，具备全场景AR车道级导航能力。其显示画幅为87英寸，分辨率达1920×1080，能够显示车辆续航、驾驶辅助状态、限速、行车线、车速、导航等丰富信息。

动力方面，小鹏G7采用单电机驱动，峰值功率为218kW，最高车速可达202km/h，配备磷酸铁锂电池，全系标配702km续航，为用户的出行提供了有力保障。

全球首款L3级算力车型来了！小鹏G7定档7月3日上市

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 小鹏G7官宣6月11日发布 号称首款具有L3级算力的AI汽车

    小鹏汽车董事长何小鹏透露，全新小鹏G7将于本周三晚正式亮相。该车型定位为市场首款具备L3级算力的AI汽车，融合极致硬核科技与空间舒适性，是一款面向未来的智能SUV。G7延续家族式设计风格，采用流线型外观和贯穿式尾灯，车身尺寸4892×1925×1655mm，轴距2890mm。内饰延续极简风格，取消传统仪表盘，将首发搭载与华为合作的AR-HUD系统。动力方面搭载218千瓦电机，配备磷酸铁锂电池组。新车已完成申报工作，超低能耗预计将成为其重要卖点。

    ​小鹏汽车 ​小鹏G7 ​L3级算力

  • 小鹏G7仅46分钟小订破10000台 号称全球首款L3级算力AI汽车

    昨日晚间，全新小鹏G7正式开启预售，预售价定为23.58万元，并宣称是全球首款L3级算力AI汽车，这一标签瞬间吸引了众多消费者的目光。 预售开启后，小鹏汽车官方传来最新战报，小鹏G7仅用46分钟，小订数量便突破10000台，如此惊人的成绩，无疑彰显了市场对这款车型的高度关注与认可。 在小鹏汽车的认知里，L3级算力AI汽车有着两大硬核标准。其一，有效算力需大于2000Tops;�

    ​小鹏G7 ​L3级算力AI汽车 ​新车预售

  • 会认路的AI模型！小鹏G7官宣搭载车端“VLA+VLM”

    小鹏G7官宣搭载车端VLA VLM”模型，该模型能够识别广告牌和地标等视觉信息，即使没有具体定位也能精准找到目的地。 这一技术的应用，使得小鹏G7在导航和定位方面有了显著提升。

    ​小鹏G7 ​VLA ​VLM模型

  • 小米YU7上市后 小鹏G7也要硬刚特斯拉：下周见！

    小米全新SUV YU7将于本周上市，而同样是在今日，小鹏官宣全新G7将于下周上市，不过具体时间未知。 在本月11日，小鹏G7已经开启了预售，价格为23.8万元，当然了，按照小鹏的既往操盘，可以预见的是这款车的正式售价势必也有惊喜。 G7是小鹏今年发布的第一款全新车型，定位中型SUV，采用了家族式设计风格，提供多达六种外观配色以及四种内饰配色。 其长宽高分别为4892*19

    ​小米SUV ​小鹏G7 ​新车上市

  • 雷军回应何小鹏下单小米YU7：我们一定加速生产力争早点交车 祝小鹏G7发布成功

    今天小鹏汽车CEO何小鹏发文称，自己也下单了小米YU7。 何小鹏发文称：祝贺小米YU7上周发布取得优秀的成绩，我认为YU7成功核心是产品竞争力强劲，因此也当晚下单了YU7，静候雷总早点给我交付”。 对于这样的联动，雷军也是第一时间回应何小鹏下单小米YU7。 谢谢小鹏支持，我们一定加速生产，力争早点交车。小鹏G7本周四发布，预祝发布会成功！”

    ​小鹏汽车 ​小米YU7 ​何小鹏

  • 全系标配702km续航！全新小鹏G7预售：23.58万起能爆款吗

    刚刚，全新小鹏G7开启预售，该车分为Max和Ultra两种版本，价格为23.58万元。 G7采用了家族式设计风格，定位中型SUV，提供多达六种外观配色以及四种内饰配色。 其长宽高分别为4892mm x 1925mm x 1655mm，轴距2890mm，88%超大得房率，后备厢尺寸多大819升，最大可扩展空间至2277L，可容纳37个20寸行李箱，同时还提供干湿分离前备箱。 内饰极简风格，取消了仪表盘，用上与华为合作打造

    ​小鹏G7 ​中型SUV ​全景AR-HUD

  • 大脑协同小脑！小鹏G7行业首发智能驾驶辅助VLA-OL模型

    在今晚举办的发布会上，小鹏汽车首发智能驾驶辅助VLA-OL模型，首款落地车型即为全新G7。 该模型实现从小脑式反射”到 大脑 小脑”认知跃迁，小脑让汽车会开，大脑让汽车开好，如此整车具备主动思考、社会共识理解及自主学习能力。 以运动型大脑”和增强型小脑”，再加上不断自主强化学习的能力，未来将实现智能辅助驾驶能力比行业主流提升10-100倍，消除网络与地域

    ​智能驾驶 ​小鹏汽车 ​VLA-OL模型

  • 预计售价25万区间：小鹏G7将于6月内亮相并开启预售

    小鹏官方宣布，旗下全新中型SUV小鹏G7将在6月中旬正式亮相并开启预售。 该车定位纯电动中型SUV，售价预计在25万元左右，计划在三季度上市交付。 小鹏汽车董事长何小鹏透露，小鹏G7将主打智能化和大空间，并应用多项新技术。 外观方面，小鹏G7采用了与小鹏P7 相同的设计语言，搭载分体式大灯，上方是弧形的贯穿式LED灯带，下方的远近光灯组与导流槽融为一体，整体造�

    ​小鹏G7 ​电动SUV ​智能化汽车

  • 2200TOPS有效算力行业第一！小鹏G7首发三颗自研图灵芯片

    在今晚举办的发布会上，全新小鹏G7正式亮相。 这款车最大的亮点之一就在于搭载了小鹏自研的图灵AI芯片，而且一次性用上了三颗，带来了行业首个L3级算力平台。 小鹏自研图灵AI芯片拥有40核处理器、最高30B可运行模拟参数、2xNPU自研神经网络处理大脑、DSA集成神经网络特定领域架构、2个独立图像ISP，拥有超2000Tops全本地算力支撑。

    ​小鹏G7 ​图灵AI芯片 ​L3级算力平台

  • 何小鹏与雷军商量过G7和YU7上市时间

    近日，在接受媒体采访时，小鹏汽车创始人何小鹏就小米YU7的市场表现发表了自己的看法。 何小鹏透露，他与小米创始人雷军就小鹏G7和小米YU7的上市时间进行了多次深入讨论。在交流过程中，何小鹏对小米YU7的细节格外关注，不仅在研发阶段提供了诸多建议，还从雷军那里收获了许多宝贵的反馈。 基于这些交流与对小米YU7的了解，何小鹏大胆预测，小米YU7的销量将会显著�

    ​小鹏汽车 ​小米YU7 ​何小鹏

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM