小鹏G7官宣7月3日发布 全球L3级算力车型

站长之家(ChinaZ.com) 6月30日 消息:今日，小鹏汽车对外发布重要消息，旗下全新车型小鹏G7的上市发布会将于7月3日19:30正式举办。

小鹏G7定位为中型SUV，在车身尺寸方面，长宽高分别为4892mm、1925mm、1655mm，轴距达2890mm。该车提供Max与Ultra两个版本供消费者选择。

在配置上，小鹏G7全系表现十分亮眼。续航方面，全系标配702km续航（CLTC）;充电技术上，具备全域800V以及5C超充能力。车内舒适性配置丰富，追光全景抬头显示、DCC减振器太极液压套让驾驶体验更佳，四座全部配备通风、加热、按摩以及电动调节功能。

作为全球首款L3级算力的超级AI汽车，小鹏G7在芯片配置上有所不同。Max版标配两颗Orin - X芯片，而Ultra版则配备三颗图灵AI芯片，算力进一步提升。

外观上，新车提供了星昼灰、新月银、星云白、暗夜黑、云贝米、星际绿六款配色，满足不同消费者的审美需求。内饰采用环抱式座舱设计，有秘境蓝、暖阳橙、气宇灰、深空灰四种内饰颜色可选。车内配备15.6英寸中控屏、8英寸后排娱乐屏以及9英寸1080P高清流媒体后视镜，还自带折叠小桌板且支持磁吸面板，可实现0-90无极调节。

值得一提的是，小鹏G7首搭与华为合作的追光全景抬头显示系统，具备全场景AR车道级导航能力。其显示画幅为87英寸，分辨率达1920×1080，能够显示车辆续航、驾驶辅助状态、限速、行车线、车速、导航等丰富信息。

动力方面，小鹏G7采用单电机驱动，峰值功率为218kW，最高车速可达202km/h，配备磷酸铁锂电池，全系标配702km续航，为用户的出行提供了有力保障。

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