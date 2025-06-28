雷军说特斯拉确实了不起：引领了行业趋势 尤其是FSD

站长之家（ChinaZ.com）6月28日 消息:今日午间，小米汽车创始人雷军在社交媒体上公开发文，对特斯拉表达了高度赞赏。他提到:“特斯拉确实了不起，在很多领域引领了行业趋势，尤其是其FSD（全自动驾驶）技术。我们还要继续学习!”雷军的这番言论不仅表达了对特斯拉技术实力的认可，更在博文结尾特意配发了三个竖起的大拇指表情，以示强调。

雷军此次点赞的背景，是特斯拉近期完成的一项历史性成就。据特斯拉公司副总裁陶琳发布的消息，特斯拉历史上首次实现了车辆自己交付到车主手中的壮举。全程没有驾驶员、没有远程操控，车辆以最高时速115公里平安抵达客户家门口。这是一台焕新Model Y，特斯拉再次以颠覆性的创新超越了人们的想象。

此前，特斯拉CEO马斯克也在凌晨宣布，首辆特斯拉Model Y已实现全自动从工厂开到客户家的交付任务，且比原计划提前一天完成。马斯克强调，这次交付车内全程无人且没有远程操控，是“真正意义上”的全自动驾驶。

在小米YU7发布会召开前夕，雷军就曾公开表达了对Model Y的“挑战言论”。他称赞Model Y是行业公认的“史诗级神作”，连续多年全球销冠，击败了一轮又一轮的挑战者，非常厉害。但即便如此，小米依然制定了“离谱”的目标:小米YU7要继续挑战Model Y。雷军的这番言论不仅展现了小米汽车的雄心壮志，也预示着未来新能源汽车市场的竞争将更加激烈。

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