AI日报：Midjourney重磅推出视频生成模型V1；OpenAI将在今年夏季发布GPT-5；谷歌推Search Live语音搜索功能

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1、Midjourney推首个视频生成模型V1:最长支持21秒，每月10美元

Midjourney发布了其首个AI视频生成模型V1，主打图像到视频转换功能，支持多种动态模式和文本提示定制，定价亲民且操作简便，但面临版权争议和技术优化空间。

【AiBase提要:】 🌟 主打图像到视频转换功能，支持多种动态模式和文本提示定制。 💰 定价亲民，最低每月10美元即可体验视频生成功能。 ⚠️ 面临版权争议，技术仍有优化空间，如高动态场景的轻微闪烁问题。

2、OpenAI CEO表示:GPT-5将在今年夏季发布

本文详细介绍了OpenAI的发展动态，包括GPT-5的发布时间、与微软的合作调整以及在国防领域的突破性进展，展现了OpenAI在人工智能领域的持续领先地位。

【AiBase提要:】 🚀 OpenAI CEO确认GPT-5将在今年夏季发布，行业热切期待。 💰 OpenAI计划重新谈判与微软的合作协议，增强自身市场独立性。 🛡️ OpenAI与美国国防部签署2亿美元合同，标志其在国防领域的崛起。

3、Google Search Live重磅上线!语音对话搜索革新体验，AI助手随时待命!

Google推出的Search Live语音搜索功能，基于AI Mode，允许用户通过语音与搜索引擎进行实时对话，提供无缝交互体验。

【AiBase提要:】 ✨ 实时语音对话:通过语音提问并获得AI生成的语音回答，支持连续追问。 🌐 网页链接辅助:每次回答附带相关链接，确保信息透明可信。 🌟 技术融合:结合Gemini模型与Astra技术，处理复杂语音输入并生成自然连贯回答。

4、OpenAI 推出开源客户服务代理框架，助力企业智能化转型

我了解到OpenAI发布了开源的客户服务代理示例，这让我感到非常兴奋。这个示例不仅展示了如何构建智能AI代理，还提供了详细的防护措施和实际应用案例。通过这个框架，企业可以更轻松地实现客户服务的自动化，提高效率并降低成本。

【AiBase提要:】 🚀 使用OpenAI代理SDK构建智能、工作流意识强的AI代理，支持多种业务场景。 🔒 设定安全和相关性防护措施，确保系统安全稳定运行。 📖 提供Python后端和Next.js前端，展示多代理协作及防护机制的实际应用。

5、MiniMax Agent重磅发布!从‘给我代码’到‘告诉我需求’，AI智能代理革新工作流!

MiniMax Agent是一款专为解决长期复杂任务设计的智能代理，具备专家级的多步骤规划能力、灵活的任务分解机制以及端到端的执行效率。它通过深度理解用户需求，自动完成任务规划与执行，让用户专注于更高价值的创意与决策。

【AiBase提要:】 ✨ 核心亮点:多场景赋能，包括编程、多模态理解和无缝MCP集成，满足个人及企业级团队需求。 💻 功能优势:从繁琐代码中解放，通过需求理解实现高效任务规划与执行。 🌟 行业影响:智能代理引领未来，重塑生产力工具格局，推动智能化、自动化发展。

6、恶意工具WormGPT 新变种重现江湖，使用Mistral AI和Grok模型编写恶意代码

近日，Cato Network发现两款基于Grok和Mixtral的新版WormGPT，这些工具能帮助网络犯罪分子生成钓鱼邮件、恶意代码及规避AI安全防护。这表明网络犯罪正利用先进AI技术升级作案手段。

【AiBase提要:】 ⚠️ 新版本WormGPT基于Grok和Mixtral模型，专用于网络犯罪活动。 🔒 这些工具能绕过AI平台的伦理防护，生成恶意脚本和窃取凭证。 🛡️ 网络安全专家呼吁加强防御策略，如提升威胁检测与响应能力。

7、OpenAI 重磅推出 ChatGPT 企业版折扣，折扣幅度从10%到20%

OpenAI 推出 ChatGPT 企业版折扣，吸引企业用户，降低使用成本，预计到2030年企业客户年收入可达150亿美元。

【AiBase提要:】 🚀 OpenAI 提供企业版 ChatGPT 折扣，幅度10%-20%，助力企业降本增效。 🌟 ChatGPT 作为对话生成工具，被广泛采用，推动 AI 技术普及。 📈 到2030年，企业客户年收入有望达到150亿美元，显示 AI 市场巨大潜力。

8、DeepSite V2升级!支持DeepSeek-R1-0528模型，轻松生成3D网页动画，零代码也能玩转创意!

DeepSite V2通过集成DeepSeek-R1-0528模型，大幅提升了代码生成能力和实时预览体验，使用户仅需简单描述即可生成复杂网页代码，包括HTML、CSS和JavaScript，适用于开发者和非专业人士。

【AiBase提要:】 🚀 支持自然语言生成复杂代码，如3D动画，仅需输入描述即可秒级生成可运行代码。 🌐 实时预览与调整功能让用户即时查看效果并优化结果，确保输出符合预期。 🌱 完全开源免费，支持多模态任务，涵盖网页、游戏、特效及3D交互内容，降低开发门槛。 详情链接:https://deepsite.hf.co/projects/new

9、AI秒变PPT大师!Office-PowerPoint-MCP-Server上线，自动生成专业报告，效率翻倍!

Office-PowerPoint-MCP-Server是一款基于Model Context Protocol（MCP）的开源工具，通过AI助力用户快速创建和编辑PPT演示文稿，提供从零开始生成全新PPT到对现有文件进行精细化修改的多项功能。

【AiBase提要:】 🌟 支持从零创建全新PPT或编辑现有文件，覆盖幻灯片管理、内容填充和数据可视化等多功能。 📊 无缝集成AI助手，通过自然语言指令或代码批量生成PPT，大幅提升企业报告生成效率。 🌐 开源特性允许开发者定制功能，如集成图像生成模型或与外部数据源连接，拓展应用场景。 详情链接:https://github.com/GongRzhe/Office-PowerPoint-MCP-Server

10、比亚迪与字节跳动携手用AI开发动力电池关键技术

比亚迪与字节跳动合作共建‘AI + 高通量联合实验室’，利用AI技术推动动力电池发展，解决快充、寿命和安全等技术难题，加速电池迭代周期，为新能源汽车行业注入新动力。

【AiBase提要:】 🌟 比亚迪与字节跳动共建联合实验室，研发动力电池核心技术。 ⚙️ 共享算法、算力和实验数据，攻克快充、寿命和安全等关键问题。 🚀 加速电池迭代周期，促进新材料和新配方的发现，推动行业技术进步。

11、马斯克驳斥 xAI 巨额亏损传闻:每月烧钱10亿美元纯属无稽之谈

xAI 被曝每月烧钱10亿美元，马斯克否认并称这是谣言。xAI 正寻求93亿美元融资，预计全年亏损130亿美元，但马斯克对其未来盈利抱有信心。

【AiBase提要:】 🌟 xAI 每月烧钱10亿美元的传闻被马斯克否认，认为是无稽之谈。 💰 xAI 正寻求93亿美元融资以弥补资金缺口，预计全年亏损达130亿美元。 🚀 尽管面临巨额亏损，马斯克对 xAI 的未来发展充满信心，目标是在2027年实现盈利。

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