苹果与Epic诉讼战升级，法官施压：要么批准《堡垒之夜》上架，要么重返法庭

美国联邦法官伊冯·冈萨雷斯·罗杰斯（Yvonne Gonzalez Rogers）近日向苹果公司发出强硬要求：必须批准《堡垒之夜》（Fortnite）重新上架美国区 App Store，或者回到法院，阐明拒绝执行命令的法律依据。

在一份最 新的法院文件中，罗杰斯法官确认，法院已收到 Epic Games 的动议，请求苹果立即批准其游戏在 App Store 上的分发。对此，罗杰斯表现出明显不满，要求苹果明确说明其“有何法律授权可无视法院命令”。

她警告称，若苹果继续拖延，将被要求回到法院亲自作出解释。她还特别指出：“苹果完全有能力在不需要额外庭审或文件提交的情况下解决此事。”并进一步要求苹果指明负责执行法院命令的公司高管姓名。

从这项要求来看，罗杰斯法官可能已在考虑是否以藐视法庭罪起诉苹果，若其继续不履行命令。

这一警告延续了她此前对苹果的强烈批评。在早些时候的判决中，罗杰斯曾指责苹果试图绕开法院命令，甚至在作证时撒谎。

背景是：Epic Games 在赢得允许为其 App 添加外部支付链接的权利后，向 App Store 提交了新版《堡垒之夜》。但却被苹果告知，将在等待联邦第九巡回上诉法院对部分禁令“暂缓执行”请求的裁决结果后，才决定是否处理此提交。换句话说，苹果坚持认为在上诉过程尚未结束之前，并无义务批准游戏上架。

对此，Epic 上周五提交动议，要求法院强制执行此前的禁令。

这场冲突是长期围绕苹果 App Store 政策的法律战的最 新进展。此前，苹果对所有 App 销售收取 30% 佣金，开发者不得使用外部支付方式。尽管苹果后来“部分合规”，允许美国区开发者申请外链支付权限，并下调抽成至 27%，但仍要求 App 显示“恐吓式警告画面”，提示用户即将离开 App Store。

罗杰斯法官最终认定，苹果在反垄断定价与佣金政策上“蓄意违反法院禁令”，这为《堡垒之夜》重返 App Store 清除法律障碍。然而，苹果在收到提交申请后一周时间内既不批准，也不拒绝，而是忙于筹备法律回应。

接下来的局势可能对苹果影响深远，不仅可能面临更严厉的法律制裁，也可能引发其他国家或地区的类似监管跟进。

值得注意的是，尽管苹果在 Epic 提起的最初反垄断诉讼中被判并非垄断者，但法院支持 Epic 的部分主张：若开发者愿意通过其官网提供虚拟商品或订阅服务，则有权在 App 中引导用户前往外部支付。

裁决后，苹果调整了美国区 App Store 政策，Spotify、Amazon Kindle、Patreon 等应用迅速发布新版本，以利用这一变革。

Epic Games 对此不予置评，而苹果也尚未给出任何官方回应。

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