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苹果WWDC2025定档6月9日-13日，iOS大改版、没有AI…

2025-05-21 14:28 · 稿源：站长之家

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苹果一年一度的盛会——全球开发者大会（WWDC）将于下个月 9 日至 13 日在加州库比蒂诺的 Apple Park 举行。图源：苹果官网

站长之家(ChinaZ.com) 5月21日 消息:苹果公司于 5 月 21 日宣布，将于下月 9 日至 13 日（当地时间）以线上与线下相结合的方式举办年度盛会“全球开发者大会”（WWDC）。

今年的WWDC25 大会将在美国加利福尼亚州库比蒂诺市的苹果园区（Apple Park）举行，并由首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）发表主题演讲揭开序幕。

在主题演讲之后，苹果还将通过“平台发展现状”（Platforms State of the Union）环节，介绍 iOS 操作系统未来的改进方向。

外界普遍期待，苹果将在本次大会上公布其多项操作系统 —— 包括iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS、以及watchOS —— 的新增功能。

不过，据悉本届 WWDC 不会发布与人工智能（AI）功能相关的更新内容。

此外，在 WWDC25 期间，苹果园区还将展出“Swift学生挑战赛”（Swift Student Challenge）中表现优秀的 50 位学生参赛者的作品，以激励下一代企业家、编程人才和设计师的成长与创新。

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