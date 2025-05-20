特朗普签署法案，将“报复性色情”和“露骨AI深度伪造”定为犯罪

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:当地时间周一，特朗普签署了《删除法案（Take It Down Act）》，这项获得两党支持的新法案标志着联邦政府初次对“报复性色情内容”以及未经同意发布的“AI合成淫秽视频（即通过AI深伪技术生成的照片或视频）”作出刑事定性，进一步加大了对网络性剥削行为的打击力度。

根据法案内容，无论影像是真实拍摄的，还是由人工智能生成的，只要未经当事人同意发布，将构成犯罪行为。责任人可能面临罚款、监禁以及经济赔偿等一系列刑事处罚。此外，该法案对社交媒体和网络平台也提出了明确义务：一旦收到受害者通知，平台必须在 48 小时内下架相关内容，并积极识别并删除可能存在的复制版本。

虽然目前美国已有多个州通过自行立法，来禁止深伪色情与复仇性影像的传播，但《删除法案》是头个由联邦层面介入的法案，这一法案为整个平台生态系定下了统一的红线，也对网络企业的内容审核提出更高要求。

“这是美国首部专门针对未经同意发布的露骨影像进行规制的联邦法律。”特朗普在白宫签署仪式上表示，“我们不会容忍任何形式的在线性剥削。”

法案是由共和党参议员特德·克鲁兹（德州）与民主党参议员艾米·克洛布查（明尼苏达州）联合发起的。克鲁兹在发言中提到，他之所以积极推动立法，是因为听说Snapchat曾长达一年未移除一段AI合成的 14 岁女孩不雅影像，“这是不能被忽视的漏洞”。

不过，这项立法也引起了部分数字权利与言论自由倡导者的警惕。批评者认为法案定义过于宽泛，可能波及合法内容的发布与批评政府的表达自由，引发“过度审查”的隐忧。

不过，在AI生成内容不断渗透社交平台、引发伦理与法律双重挑战的当下，《删除法案》的出台无疑是美国数字治理朝前迈出的重要一步，同时这也为全球监管AI技术滥用提供了一个“新范式”。

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