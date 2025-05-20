首页 > 业界 > 关键词  > 深度伪造最新资讯  > 正文

特朗普签署法案，将“报复性色情”和“露骨AI深度伪造”定为犯罪

2025-05-20 10:36 · 稿源：站长之家

粉色芭比

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:当地时间周一，特朗普签署了《删除法案（Take It Down Act）》，这项获得两党支持的新法案标志着联邦政府初次对“报复性色情内容”以及未经同意发布的“AI合成淫秽视频（即通过AI深伪技术生成的照片或视频）”作出刑事定性，进一步加大了对网络性剥削行为的打击力度。

根据法案内容，无论影像是真实拍摄的，还是由人工智能生成的，只要未经当事人同意发布，将构成犯罪行为。责任人可能面临罚款、监禁以及经济赔偿等一系列刑事处罚。此外，该法案对社交媒体和网络平台也提出了明确义务：一旦收到受害者通知，平台必须在 48 小时内下架相关内容，并积极识别并删除可能存在的复制版本。

虽然目前美国已有多个州通过自行立法，来禁止深伪色情与复仇性影像的传播，但《删除法案》是头个由联邦层面介入的法案，这一法案为整个平台生态系定下了统一的红线，也对网络企业的内容审核提出更高要求。

分开，决裂 裁员

“这是美国首部专门针对未经同意发布的露骨影像进行规制的联邦法律。”特朗普在白宫签署仪式上表示，“我们不会容忍任何形式的在线性剥削。”

法案是由共和党参议员特德·克鲁兹（德州）与民主党参议员艾米·克洛布查（明尼苏达州）联合发起的。克鲁兹在发言中提到，他之所以积极推动立法，是因为听说Snapchat曾长达一年未移除一段AI合成的 14 岁女孩不雅影像，“这是不能被忽视的漏洞”。

不过，这项立法也引起了部分数字权利与言论自由倡导者的警惕。批评者认为法案定义过于宽泛，可能波及合法内容的发布与批评政府的表达自由，引发“过度审查”的隐忧。

不过，在AI生成内容不断渗透社交平台、引发伦理与法律双重挑战的当下，《删除法案》的出台无疑是美国数字治理朝前迈出的重要一步，同时这也为全球监管AI技术滥用提供了一个“新范式”。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 100多个工作群！女子工作压力大报复性进食确诊糖尿病

    医生表示，类似薛女士这样因工作压力导致报复性进食的案例并不少见。这类患者往往伴随焦虑、抑郁等心理问题，且以中年女性居多。医生特别提醒，糖尿病患者更需注意饮食控制，避免暴饮暴食导致血糖剧烈波动。日常饮食应减少油腻煎炸食品和甜食摄入，多食用蔬菜，严格限制饮酒。

    ​健康问题 ​减压方式 ​二型糖尿病

  • 小米公布一起黑公关案件：多名犯罪嫌疑人被采取刑事措施

    小米公司通报一起网络黑公关案件告破。自2023年12月起，犯罪团伙利用自动化工具批量制造关于小米汽车等业务的虚假信息，通过近万个社交媒体账号传播，内容涉及产品质量、市场策略等多个维度。该案呈现新型网络水军特征：组织严密、分工明确，利用自动化工具实现黑稿批量生产分发，传播链条复杂且覆盖面广。目前公安机关已对多名涉案人员采取刑事强制措施。小米强调互联网非法外之地，将坚决通过法律途径维护权益。此案既展现监管部门打击网络黑产的决心，也为企业应对类似风险提供了参考。

    ​小米 ​网络黑公关 ​虚假信息

  • Check Point Research发布《AI安全报告》，揭示人工智能驱动的网络犯罪崛起及其防御策略

    Check Point公司发布《2025 AI安全报告》，揭示AI驱动的四大网络威胁：1）AI增强型身份冒充与社交工程攻击，包括深度伪造视频/语音；2）大语言模型数据污染与虚假信息传播；3）AI生成恶意软件与自动化攻击；4）AI模型武器化与勒索。报告指出，33%的AI聊天机器人回答包含虚假信息，网络犯罪组织正以空前速度利用AI技术。防御建议包括：部署AI检测工具识别伪造内容、实施多层身份验证、构建具备AI感知能力的安全框架。专家警告，数字分身技术将突破传统验证机制，网络安全需与攻击者实现"同频对抗"。

    ​人工智能 ​网络安全 ​网络威胁

  • AI侵权纠纷愈演愈烈，特朗普罢免美国版权主管

    通过罢免珀尔穆特和海登这样的领导人，美国政府或许正在为更有利于行业发展的方式铺平道路，减少对企业数据使用方式（或者说“侵权”）的限制……

    ​AI版权 ​人工智能 ​AI版权问题

  • 全网最大的“AI色情网站”MrDeepfakes宣布永久关闭

    “Mr. Deepfakes” 的非法交易最早始于 Reddit，但在 2018 年被封禁后，就转移到了他自己的平台上。在那里，数千名深度伪造创作者分享技术知识，研究人员去年指出，“Mr. Deepfakes” 网站的论坛最终成为了 “制作深度伪造色情内容的唯一可行的技术支持来源”。

    ​MrDeepfakes ​MrDeepfakes关站 ​MrDeepfakes宣布永久关闭

  • 夸克AI超级框推出“深度搜索”功能：让搜索拥有“高搜商”

    在复杂问题解决层面，“深度搜索”采用“先思考，再检索”模式。系统首先对用户输入的模糊或复合问题进行结构化拆解，提炼核心意图后，通过全网检索匹配优质信息源，并精读数百个页面内容，调用不同领域智能体（Agent）进行交叉验证。

    ​阿里巴巴 ​夸克 ​深度搜索

  • 英伟达CEO黄仁勋造访白宫：希望特朗普修改AI芯片出口规则

    快科技5月1日消息，据媒体报道，美国当地时间周三， 英伟达公司首席执行官黄仁勋造访白宫时表示，他希望特朗普政府修改从美国向全球出口人工智能（AI）技术的相关法规，以便美国企业能更好地抓住未来的机遇。我们需要加速美国AI技术在全球的扩散，”黄仁勋在与媒体的简短会面中表示，政府的政策和鼓励措施必须真正支持这一点。”与此同时，黄仁勋还呼吁美国政府放宽人工智能图形处理单元出口规定，但媒体报道特朗普政府计划加强控制。众所周知，英伟达目前主导着用于训练AI模型的尖端AI芯片市场，但其向中国客户销售最先进产品的渠道已被?

    ​英伟达 ​人工智能 ​出口法规

  • 锚定AI技术，艾力斯特深度布局人工智能康复医疗领域

    2025年3月21日，iRest艾力斯特在温州召开"AI+康复与产学研融合创新高峰论坛暨经销商大会"。大会汇聚全球顶尖学者、行业专家及千余名经销商代表，围绕智能康复、人工智能与医疗健康的融合展开深入探讨。公司宣布将重点布局脑机接口技术在康复设备中的应用，并接入DeepSeek AI系统实现个性化健康管理。iRest总裁周玲卫提出三大目标：建立全球无感信息感知优势、打造国际化研发高地、推动科技成果产业化。企业还与浙江省残疾人福利基金会达成战略合作，推动智能康复设备进社区、进家庭。作为中国按摩器具行业领军企业，iRest持续深耕智能康复领域，通过技术创新实现从实验室到家庭医疗场景的全面普及。

    ​AI+康复 ​产学研融合 ​智能康复

  • 魅族Flyme 12系统提档至5月发布 深度融合AI技术

    星纪魅族官方宣布，原计划与魅族22系列共同发布的Flyme12系统将提前至5月中旬正式登场。此次系统升级不仅时间有所调整，其适配范围也进一步扩大，涵盖魅族21、20系列以及Lucky08等多款热门机型，旨在为用户带来更加丰富的智能体验。

    ​Flyme12发布 ​魅族手机系统 ​AI操作系统

  • 7楼为报复8楼疑装“震楼器” 9楼“躺枪”被震3年

    广州某小区7楼住户疑因与8楼长期矛盾，安装"震楼器"报复，导致规律性低频振动噪音持续两三年，影响9楼居民生活。经排查锁定已搬离的7楼住户，但对方拒绝配合调解。律师指出，根据民法典相邻权规定，故意制造噪音妨碍邻居属侵权行为，受害方可起诉要求停止侵害并赔偿。震楼器原是工业振动设备，通过接触楼板或墙壁传导震动，会对建筑结构产生较大影响。目前8楼仅剩业主居住，其家人已搬离。实测显示8楼噪音超40分贝，9楼则未超标。

    ​噪声扰民 ​住宅纠纷 ​震楼器

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM