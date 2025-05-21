谷歌投资1.5亿美元，携手Warby Parker开发AI眼镜

站长之家(ChinaZ.com) 5月21日 消息:谷歌在 Google I/O 2025 大会上宣布，将承诺向消费眼镜品牌 Warby Parker 投资最多 1.5 亿美元，以共同开发基于 Android XR 的 AI 智能眼镜。

根据两家公司发布的新闻稿显示，谷歌已承诺出资 7500 万美元，用于 Warby Parker 的产品开发与商业化相关成本。若 Warby Parker 达成特定的开发里程碑，谷歌还将追加 7500 万美元投资，并获得该公司的部分股权。

在本次 I/O 大会上，谷歌还宣布与多家公司展开合作，共同研发集成 Gemini AI 和 AR 能力的智能眼镜，其中包括三星（Samsung）、Gentle Monster、Xreal 等。

谷歌的这一战略似乎借鉴了 Meta 的做法。Meta 近年来与 Ray-Ban 母公司 EssilorLuxottica 合作开发智能眼镜，并取得了一定的市场成功。Ray-Ban Meta 智能眼镜之所以受欢迎，很大程度上得益于其时尚、熟悉的外观设计，同时借助 Ray-Ban 线下门店进行销售。谷歌与 Warby Parker 的合作模式似乎也会走类似路径，充分利用后者广受欢迎的镜框设计，甚至可能借助其零售渠道进行销售。

谷歌与 Warby Parker 表示，未来将陆续推出多个系列的智能眼镜产品。首 款产品将于 2025 年之后发布，届时将结合多模态 AI 技术，并提供光学镜片版和无度数镜片版的选择。

图源：官网截图

关于Warby Parker

Warby Parker 是一家总部位于美国纽约的眼镜品牌和零售公司，成立于 2010 年，以其创新的商业模式、亲民的价格和时尚的眼镜设计迅速崛起，成为眼镜行业的重要新兴品牌。

此次与谷歌合作开发集成AI和AR功能的智能眼镜，代表 Warby Parker 正在向高科技消费电子领域进军。借助其在眼镜设计、制造和零售方面的专业优势，加上谷歌的 AI 与 XR 技术，双方有望打造出兼具实用性与美学的新一代智能眼镜产品。

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