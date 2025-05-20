黄仁勋：AI十年变革拉开序幕，“这个赛道没有第二名”

“未来十年将是人工智能（AI）大转型的关键时期。在这场竞争中，没有第二名的空间，必须成为第 一。”

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:2025 年 5 月 19 日（当地时间），英伟达 CEO 黄仁勋在美国拉斯维加斯举行的“戴尔科技世界 2025”（Dell Technologies World 2025）大会上发表主题演讲，明确表示：“未来十年将是人工智能（AI）大转型的关键时期。在这场竞争中，没有第二名的空间，必须成为第 一。”

他强调，企业应以自身独有的数据为基础，构建“AI工厂”，从中生成具备智能体能力的 AI 系统。他认为，AI 已从生成式时代迈入以推理为核心的新阶段，现有的技术栈已无法满足需求，必须进行全面重构。

这一表态被外界视为英伟达意图在 AI 基础设施市场中确立主导地位的重要信号。黄仁勋指出，相较于公有云，越来越多企业正转向本地部署（On-Premise）的 AI 架构，强调“企业应利用自有数据训练专属的 AI 智能体”。

戴尔方面也立即作出了技术回应。在大会上，戴尔联合英伟达发布了“戴尔 AI 工厂 with NVIDIA 2.0”合作计划，涵盖从服务器、存储、网络，到数据平台、软件、托管服务等完整的 AI 基础设施转型路线图。

戴尔当天还推出了基于英伟达新一代 Blackwell GPU 的全新服务器产品线，包括 PowerEdge XE9780、XE9785、XE9780L、XE9785L。这些设备支持最多 192 个 Blackwell Ultra GPU，相比旧款在大模型训练性能上提升高达 4 倍。

在计算处理器方面，戴尔将采用英伟达的 Vera 处理器，并计划在年内推出基于“Vera Rubin”平台的新型服务器；网络设备方面，则发布了 PowerSwitch SN5600、SN2201 和 Quantum-X800 InfiniBand 交换机，支持高达 800 Gbps 的传输速率，有效缓解 AI 负载瓶颈，并与 Dell ProSupport 构建服务集成，提升部署效率。

在数据处理层，戴尔升级了“AI 数据平台”。其高密度软件定义架构 ObjectScale 与 BlueField-3 和 Spectrum-4 集成，可实现两倍以上的处理能力，80% 的延迟下降，以及 98% 的 CPU 负载降低，极大提高 GPU 利用率。适用于大规模分布式推理的“Project Lightning”也计划在今年底发布。

软件栈方面，戴尔将直接提供“NVIDIA AI Enterprise”套件，其中包括 NeMo Retriever、Llama NeMoTron 等模型，支持增强型生成（RAG）和 Agentic AI 流程，兼容 Red Hat OpenShift，确保灵活性与安全性。

戴尔与英伟达此次合作不仅是技术的简单捆绑，而是试图打造“端到端 AI 工厂”这一全新运营模型，涵盖从训练、部署到推理与维护的整个生命周期。

黄仁勋最后透露：“我们将在今年秋季推出包括 DGX Spark 在内的全新小型 AI 超 级计算机产品线，构建从云端、边缘到工作站的完整 AI 生态体系。”

戴尔科技集团董事长兼 CEO 迈克尔·戴尔也表示：“我们正全力为全球数百万客户部署 AI，致力于在 AI 的训练到落地部署的每一阶段，都提供真正成熟的使用体验。”

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