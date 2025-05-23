Meta AI负责人：无关爱国，是“自卑情结” 阻碍了欧洲科技发展

欧洲并不缺乏人才，而是缺乏信心。这是 Meta 首席人工智能科学家扬·勒昆的结论，他认为欧洲媒体和投资者的“自卑情结”阻碍了欧洲大陆科技产业的发展……

关于欧洲科技竞争力的讨论，仍在持续升温。

Meta首席 AI 科学家扬·勒昆（Yann LeCun）近日表示，欧洲并不缺少人才，缺的是信心。他认为，欧洲媒体和投资者普遍存在的“自卑情结”正在严重拖累本地科技产业的发展。

“欧洲科技产业规模小的主要原因，是欧洲媒体错误地认为本地技术落后，”勒昆在X（前Twitter）上发文写道，“也许更重要的是，投资者也有类似的自卑情结，一旦美国竞争者出现苗头，他们就不愿意冒险。这种情况近年来正在慢慢改变。”

跨大西洋的投资鸿沟

勒昆所说的“保守心态”，从美欧之间的投融资差距可见一斑。尽管欧洲人口是美国的两倍多，但科技公司获得的投资却远远不及美国同行。根据Crunchbase数据， 2024 年美国初创企业共融资 1780 亿美元，而欧洲企业仅获 510 亿美元，连美国的三分之一都不到。

勒昆的评论，是对法国初创企业家阿尔诺·贝特朗（Arnaud Bertrand）发帖的一种回应。贝特朗是短租平台HouseTrip的创始人，该公司创立于 2009 年，仅比Airbnb晚一年。两者目标类似：让租公寓像订酒店一样简单。然而，HouseTrip最终难敌资金雄厚的Airbnb。

随着Airbnb于 2012 年进入欧洲市场，HouseTrip逐渐失去竞争力。两年后，贝特朗辞去CEO职位。 2016 年，TripAdvisor收购了HouseTrip，并将其整合进旗下度假平台Holiday Lettings。

贝特朗：欧洲缺乏“创业爱国主义”

贝特朗在社交媒体上对《华尔街日报》的一篇文章作出回应，该文章认为，欧洲科技发展迟缓的原因在于过度监管、市场碎片化、资金获取困难和保守的商业文化。

贝特朗部分认同上述观点，但他认为这些问题“都是次要的”。他指出，欧洲初创企业的核心问题可以用一个词概括：“爱国主义”。

“在欧洲，几乎没有所谓的创业爱国主义，这才是真正扼杀或限制本地初创公司发展的根本原因。”贝特朗表示，自己当年难以与Airbnb抗衡，其中一个关键原因就是媒体与投资界缺乏支持本地企业的意愿。

勒昆：这不是缺爱国，是缺自信

对于“缺乏爱国主义”的说法，勒昆则提出不同看法：“我不认为这是缺乏爱国主义，更像是缺乏自信。”

这一话题也将在即将于 6 月 19 日至 20 日于阿姆斯特丹举办的TNW大会上被进一步探讨。届时，科技佼佼者将齐聚一堂，深入探讨欧洲科技的未来发展路径。大会门票现已开售，使用代码“TNWXMEDIA2025”可享七折优惠。

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