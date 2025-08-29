首页 > 原创 > 关键词  > 小米澎湃OS3最新资讯  > 正文

小米回应升级Beta后手机很烫：系统编译致短期功耗增加

2025-08-29 14:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月29日 消息:今日，小米正式向8款机型推送澎湃OS3首批Beta版内测更新，涵盖小米15系列（含小米15、15Pro、15S Pro、15Ultra）、REDMI K80系列(K80Pro、K80至尊版)以及小米平板7系列(7Pro、7S Pro12.5)。不过，部分用户在升级后反馈手机出现发热现象，引发关注。

针对这一情况，小米官方在社区问答中回应称，升级后系统需自动对应用进行重新编译，以适配新内存管理机制和运行效率优化。这一后台编译过程会短暂占用CPU资源，导致功耗增加、机身温度升高，但仅需完整执行一次，用户正常使用手机约3天后即可恢复稳定功耗，体验流畅性能。

小米强调，Beta测试阶段将重点收集用户反馈，快速修复问题，并根据实际优化效果动态调整正式版推送计划。尽管目前尚未公布具体时间表，但官方目标是以更高效节奏扩大正式版覆盖范围。参考行业惯例，系统测试通常需维持至少一个月以确保稳定性，有分析认为，澎湃OS3正式版或将在小米16系列发布后逐步放开推送。

对于已参与内测的用户，小米建议耐心等待系统编译完成，期间可避免长时间运行高负载应用以减少发热。此次更新作为小米操作系统的重要迭代，其性能优化效果与稳定性表现将持续受到用户和市场的关注。

