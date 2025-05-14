AI实力排名洗牌：OpenAI、谷歌崛起，Anthropic下滑

这一转向专业推理能力的趋势表明AI市场正在成熟，基础文本生成功能正逐渐商品化，服务提供商被迫通过高价值能力来实现差异化，以获取溢价收入……

Poe最 新的使用报告显示，OpenAI和谷歌在关键AI领域中的地位持续增强，而Anthropic则出现下滑。同时，具备专业推理能力的模型正成为一场关键竞争的焦点。

根据今天由Poe发布的数据（Poe是一个AI模型的集成平台），在 2025 年 1 月至 5 月期间，主要AI类别的市场份额发生了显著变化。这些数据来源于Poe的订阅用户，提供了除行业基准之外关于真实用户偏好的罕见洞察。

Poe的AI生态负责人Nick Huber在接受媒体采访时表示：“作为连接 100 多个AI模型的通用入口，Poe能独特地观察整个生态系统的使用趋势。当前最令人惊讶的趋势是快速的创新速度（ 2025 年 1 月至 5 月的发布数量是 2024 年同期的三倍）、竞争格局日益多样化，以及推理模型成为 2025 年初最突出的成功案例。”

OpenAI的GPT-4o在文本生成领域以35.8%的使用份额领先，而谷歌的Gemini-2.5-Pro在推理能力方面领先，Imagen3 则在图像生成方面占据优势。（来源：Poe）

GPT-4o持续占据主导，新模型迅速抢占市场份额

在核心文本生成领域，OpenAI的GPT-4o以35.8%的消息份额继续稳居主导地位，而该公司更新的GPT-4. 1 系列在推出数周内迅速获得了9.4%的使用份额。谷歌的Gemini 2.5 Pro也在推出不久后取得了约5%的消息份额。

这些增长主要来自于Anthropic Claude模型份额的下滑，在报告期内其份额下降了 10 个百分点。报告指出，Claude 3.7 Sonnet已经在用户偏好中基本取代了Claude 3.5 Sonnet，尽管后者仍保持着12%的显著使用份额。

此前在年初曾引发病毒式传播的DeepSeek，其势头已减缓，随着竞争对手推出自家价格亲民、表达能力强的推理模型，DeepSeek R1 的信息发送 份额从 2 月中旬的7%高点降至 4 月底的3%。

复杂问题解决能力成为AI市场关键差异化要素

报告指出的一个最重要趋势是专业推理模型的快速增长，自 2025 年初以来，这类模型在Poe平台上的文本消息占比从约2%增长到10%。

Huber表示：“推理模型即便在初期阶段，就已经展示出处理复杂任务的惊人精度。早期用户显然看到了它们的价值，愿意在成本和处理时间上做出权衡，以换取更优的结果。”

在这个高增长领域，Gemini 2.5 Pro仅在发布六周内就占据了约31%的推理模型使用份额，现已成为该类别的领先者，超过了Claude的专业推理模型。

OpenAI也在该领域保持高速创新，仅 2025 年前四个月就发布了多个推理模型（如o1-pro、o3-mini、o3-mini-high、o3 和o4-mini）。报告指出，Poe用户迅速转向OpenAI的最 新产品，从o1 等老模型迁移到更先进的o3 等新模型。

报告还指出了混合型推理模型的出现，例如Gemini 2.5 Flash Preview和Qwen 3，这些模型可在对话中动态调整推理水平。但目前此类模型的使用份额仅约为1%。

行业分析人士认为，这一转向专业推理能力的趋势表明AI市场正在成熟，基础文本生成功能正逐渐商品化，服务提供商被迫通过高价值能力来实现差异化，以获取溢价收入。

谷歌 Imagen3 挑战视觉AI领域老牌劲旅

图像生成市场的竞争也日趋激烈，谷歌的 Imagen3 系列在 2025 年的市场份额从约10%稳步增长至30%，现已可与领先的Black Forest Labs旗下FLUX系列抗衡，后者截至 4 月底约占有35%的份额。

OpenAI于 4 月底在API中推出的GPT-Image-1，仅两周内就获得了17%的图像生成使用份额，与 3 月至 4 月初在ChatGPT应用中出现的病毒式增长趋势一致。

（举报）