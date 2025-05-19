AI日报：QQ浏览器升级为AI浏览器；OpenAI全新编程智能体Codex；B站团队推动漫视频生成模型AniSora

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1、B站团队推出AniSora开源动漫视频生成模型，一键打造多种风格动画!

B站团队通过AniSora开源动漫视频生成模型，填补了动漫视频生成领域的技术空白，支持多种动漫风格的视频创作。

【AiBase提要:】 😊 AniSora支持一键生成多种动漫风格视频，涵盖系列剧集、中国原创动画等多种类型。 🌟 引入时空掩码模块，支持图像生成视频、帧插值和局部图像引导等功能，提升生成质量。 🏆 经过严格测试，人物与运动一致性达到当前最高标准（SOTA），展现卓越性能。

2、OpenAI 发布全新编程智能体 Codex

我作为一名开发者，对OpenAI推出的Codex感到非常兴奋。Codex不仅能大幅缩短开发时间，还与GitHub无缝集成，极大提升了工作效率。它通过强化学习生成符合人类偏好的代码，展现了强大的自我委派能力。

【AiBase提要:】 🚀 Codex 智能助手由 OpenAI 推出，能在30分钟内完成复杂的开发任务。 🔗 Codex 与 GitHub 无缝集成，支持多任务并行处理，极大提升开发者效率。 🤖 Codex 通过强化学习训练，确保生成的代码符合人类开发者偏好。

3、Google搜索推出AI Mode实验，探索全新智能问答体验

Google推出了名为 'AI Mode' 的实验性功能，提供文本、语音和图像提问的智能问答体验，并鼓励用户反馈以持续优化服务。

【AiBase提要:】 🌟 支持文本、语音和图像提问，提供更智能的问答体验。 🔍 可通过跟进问题深入探索，获取更多相关信息和网页链接。 🔒 注重用户隐私，采取措施保护数据安全并鼓励用户反馈。 详情链接:https://support.google.com/websearch/answer/16011537?visit_id=638832352895396136-3267382421&p=aimodeavailability&rd=1#aimodeavailability

4、ChatGPT将整合MCP协议，助力企业接入多样AI服务

ChatGPT即将支持MCP协议，该协议允许其与第三方AI服务无缝对接，提供更个性化的用户体验。企业可通过此协议优化工作流程，提升效率和决策质量。

【AiBase提要:】 🌟 MCP协议旨在统一大语言模型与外部系统的互动方式，类似AI应用的“USB-C接口”。 ⚙️ 用户可自定义添加工具，填写名称、URL和描述，实现ChatGPT与个人应用的结合。 💼 MCP为企业提供数据按需共享能力，优化工作流程，推动智能化决策。

5、阿里通义实验室推出 ZeroSearch:让大模型无需 API 自我 “搜索”

ZeroSearch 是一种新框架，通过强化学习和少量标注数据，使大语言模型能够模拟搜索引擎，提升检索和推理能力，同时减少对真实搜索引擎的依赖，降低训练成本。

【AiBase提要:】 ✨ ZeroSearch 利用强化学习和少量标注数据，使大模型无需依赖真实搜索引擎即可生成高质量文档，增强推理能力。 📚 框架采用课程式学习法，从高质量到低质量文档逐步训练，提高模型适应复杂检索任务的能力。 🌟 在问答数据集测试中，ZeroSearch 表现优于传统方法，在单跳和多跳问答任务中均有显著优势。

6、Stability AI与Arm推出手机级音频生成AI:7秒内创建11秒立体声

Stability AI和Arm联合发布了稳定音频开放小型模型，该模型能在7秒内生成11秒高质量立体声音频，优化后可在移动设备上流畅运行，基于对抗相对对比技术，大幅减少参数量，适合消费级硬件。

【AiBase提要:】 突破性技术让音频生成仅需7秒，实现接近实时的音频合成能力。 模型架构优化至三部分，适配移动端，支持多种音频生成任务。 训练数据严格筛选，确保合法合规，但当前更适用于英语提示输入。

7、Qwen发布全新偏好建模模型系列WorldPM

Qwen团队推出了WorldPM系列模型，包括WorldPM-72B及其衍生版本，通过大规模训练实现偏好建模的突破，为开发者提供高效优化路径。

【AiBase提要:】 🌍 WorldPM通过1500万条偏好数据训练，验证了偏好建模遵循规模化定律，提升模型在监督学习中的表现。 🌐 模型系列开源发布，降低技术门槛，助力全球开发者提升模型优化效率。 🌟 强化风格中立性，克服主观偏见，在编码、数学等任务中展现显著优势。 详情链接:https://huggingface.co/Qwen/WorldPM-72B

8、OpenAI 揭秘 GPT-5:将多款产品整合为一体

Jerry Tworek 在Reddit上分享了GPT-5的最新动态，它将整合Codex、Operator、Deep Research和Memory，以简化用户的操作流程。Codex的编程效率提升了三倍，并且OpenAI计划通过这一工具帮助新手开发者更快入门。

【AiBase提要:】 🌟 GPT-5整合了Codex、Operator、Deep Research和Memory，减少了工具间的切换困扰。 💻 Codex提升了编程效率三倍，特别适合解决琐碎问题的开发者。 👨‍💻 OpenAI计划通过Codex帮助新手开发者快速学习编程，增强人类开发者的整体能力。

9、ListenHub:颠覆播客体验的 AI 生成工具正式上线

ListenHub是一款基于AI技术的播客生成工具，支持中文和英文，提供个性化播客体验。它以其高效的生成速度和友好的用户界面受到欢迎，适合普通用户及内容创作者。提供免费和高级会员服务，并注重移动端体验。

【AiBase提要:】 🌟 使用AI技术快速生成与用户兴趣相关的内容，涵盖科技、历史和社会话题。 ⚡️ 生成速度快，1-5分钟即可完成播客制作，适合忙碌人群和内容创作者。 📱 支持多平台和移动端使用，提供免费和高级会员选项，满足多样化需求。 详情链接:https://listenhub.ai/zh

10、QQ浏览器升级为AI浏览器:上线QBot 新增5大AI新能力

QQ浏览器升级为AI浏览器并推出QBot，带来更智能的浏览体验，包括搜索、阅读、翻译、写作及办公辅助等功能。

【AiBase提要:】 🚀 QBot支持多模态提问，能精准回答各类问题，提供24/7智能陪伴。 📚 AI阅读工具可快速总结网页内容、生成脑图，提升信息处理效率。 💼 办公场景下，QBot提供文档编辑、翻译、写作等多功能工具，助力高效办公。

11、数学建模的AI助手MathModelAgent

MathModelAgent是一款专为数学建模设计的智能工具，能够自动完成从问题分析、模型构建、代码编写到论文撰写的全流程，展现了AI在学术与技术领域的深远潜力。

【AiBase提要:】 问题分析与建模:建模手能快速解析数学问题并生成逻辑清晰的数学模型。 代码生成与调试:代码手内置反思模块，生成高质量代码并通过本地解释器实时调试。 论文自动撰写:论文手根据建模和计算结果自动生成格式规范的学术论文。

12、GenSpark推出全球首个 Agentic AI下载代理，革新文件管理体验

我非常看好GenSpark推出的这款Agentic Download Agent工具，它真正实现了文件管理和信息处理的自动化与智能化，极大地简化了我的工作流程。无论是学术研究还是日常办公，这款工具都能让我专注于更重要的事情。

【AiBase提要:】 🚀 支持通过自然语言指令一键完成文件搜索、下载和整理，大幅提升效率。 📚 提供AI Drive功能，支持对文件进行摘要生成、关键信息提取和分析报告生成。 🌐 具备强大的自动化与智能化特性，支持批量处理、智能整理和透明操作。

13、谷歌NotebookLM即将推出Sparks视频概览

谷歌旗下的NotebookLM计划推出‘Sparks’功能，将文档、笔记等转化为1-3分钟的短视频，其中10%内容由AI生成，结合Gemini2.5和Deep Research功能，实现从研究到呈现的端到端解决方案。

【AiBase提要:】 ✨ Sparks视频概览结合Gemini2.5和Deep Research，将文档转化为1-3分钟短视频，助力高效内容创作。 📚 适用于教育、研究、内容创作等多个场景，显著提升工作效率。 🌐 全球化布局，支持多语言，未来有望进一步拓展国际市场。

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