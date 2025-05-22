本田大幅削减电动汽车投资，将重点转向混合动力汽车及柔性制造

本田汽车公司宣布正在重新调整其全球电动化路线图，未来五年将在电动车（EV）上的计划投资削减 30%。此举反映出在全球电动车普及缓慢和监管政策变化背景下，整个汽车行业正经历一轮更广泛的战略调整。

在 2025 年的业务简报会上，本田 CEO 三部敏宏（Toshihiro Mibe）证实，公司将其全球电动车投资从最初预估的 10 万亿日元（约 964 亿加元）下调至 7 万亿日元（约 675 亿加元）。他指出，电动车普及速度低于预期是本次决定的主要原因。

“我们正在重新评估电动车战略和路线图，”三部表示，“这包括重新审视一些关键项目的时间表和规模，例如我们在加拿大的大型电动车计划。”

本田于 2024 年 4 月宣布的安大略省阿利斯顿（Alliston）电动车价值链项目，原计划是本田在北美的首 次大规模 EV 投资，如今面临 两年延期。

这个价值 180 亿加元的项目原定于 2028 年开始投产，内容包括电动车整车组装厂、电池电芯生产线、正极材料制造，以及可能的电池回收设施。

尽管项目延后，本田强调该项目仍至关重要：

“这并非取消。该项目依旧是我们未来战略的核心组成部分。”三部敏宏重申。

加拿大联邦及省政府承诺通过税收优惠补贴最多 50 亿加元的相关费用，显示出政府对该项目的持续支持。

在缩减电动车计划的同时，本田将大力推进混合动力电动车（HEV）的发展。公司现在的目标是每年销售 220 万辆混动汽车，在全球总销量中占比超过六成。

“混合动力技术让我们兼顾可持续创新与消费者实用性，”三部表示。混动被视为一种过渡技术，将在全球 EV 基础设施与市场成熟前发挥桥梁作用。

作为北美重组的一部分，本田还对其热门车型 CR-V 的产能进行了调整。美国工厂将更专注于满足本土需求，加拿大工厂则将承担更多的出口任务。

2024 年，本田在加拿大的产量达到 42 万辆，相比 2023 年的 37.4 万辆有所增长。公司预计本次生产调整对加拿大产量的影响较小，但对市场对接优化至关重要。

三部敏宏还提及日益增长的国际贸易壁垒，特别是对美出口的 25% 高额关税：

“这些关税对利润构成了严峻挑战，”他指出，“这进一步凸显了‘本地生产、本地消费’的重要性。”

目前，本田在美国销售的汽车中约有 60% 实现在地生产，未来这一比例可能提升至 100 %，以应对政策挑战，并推动多车型共享工厂的柔性制造体系。

尽管电动车项目节奏放缓，本田仍承诺长期致力于电动化，只是态度更为务实。转向混合动力、推进灵活制造、加深国际合作，这些举措构成了本田在不确定市场环境中重新校准的战略布局，为可持续未来打下基础。

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