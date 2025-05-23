“统治色情世界”的 OnlyFans 正在出售中，估值 80 亿美元

图源：官网截图

这家总部位于伦敦的、曾被认为“统治了色情世界”的公司，一直试图从色情内容转向不那么露骨的内容……

据路透社报道，总部位于洛杉矶的一家投资公司正与 OnlyFans Ltd. 进行收购谈判，该交易对 OnlyFans 的估值高达 80 亿美元。

报道称，自 2024 年 3 月以来，OnlyFans 就与 Forest Road Company 展开了相关谈判，但交易条款尚未公开。此外，OnlyFans 也可能同时与其他潜在买家接触。

OnlyFans 是一家总部位于伦敦的内容平台，在全球新冠疫情封锁期间因用户激增而迅速走红，以其允许成人内容上传的开放政策著称，这是大多数主流社交平台所禁止的。不过，近年来该平台一直在努力减少露骨内容，逐步向更主流的内容类型转型。

自 2018 年由出生于乌克兰的亿万富翁莱昂尼德·拉德文斯基（Leonid Radvinsky）收购以来，OnlyFans 逐步扩大了创作者阵容，引入喜剧演员、厨师、健身教练等多样化创作者群体，以拓展用户基础。据其母公司 Fenix International 于去年 9 月发布的报告，截至 2023 年 11 月 30 日的一年内，OnlyFans 实现了约 4.855 亿美元的利润，同比增长 20%。

收购方 Forest Road 是一家成立于 2017 年的投资公司，主要专注于媒体、数字内容、能源与生命科学等领域。该公司于 2024 年收购了一支 Formula E 电动方程式赛车队，并在同年并购了一家精品投行。

此外，路透社援引消息人士和美国证券交易委员会（SEC）文件指出，Forest Road 的部分高管曾参与一家特殊目的收购公司（SPAC），并于 2022 年试图推动 OnlyFans 上市。

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