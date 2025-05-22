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Mythik获1500万美元种子轮融资，要成为“东方迪士尼”

2025-05-22 09:16 · 稿源：站长之家

《黑神话：悟空》、游戏科学

印度媒体科技和娱乐领域迎来了一项开创性的举措：企业家贾森·科塔里（Jason Kothari）创办了全新初创公司 Mythik，这是一家志在将东方神话与历史叙事带到全球观众面前的先锋企业。Mythik 获得了高达 1500 万美元的种子轮融资，这是该领域有史以来最 大的一笔种子投资，目标是成为“东方迪士尼”。

用科技点燃东方神话，Mythik 迈向全球娱乐新纪元

Mythik 的愿景是以现代沉浸式的方式重塑东方文化的丰富遗产，涵盖印度、东南亚及中东等地的神话传说与历史故事。公司声称，其所挖掘的故事天然就面向 35 亿人口的全球受众，从英雄传说、民间故事到精神史诗，这些题材具有永恒的主题与普世的吸引力。

科塔里在声明中表示：“我们希望讲述能够传递快乐、和平与希望的故事，并通过既现代又永恒的沉浸式体验来实现这一目标。”

明星云集的投资阵容，为梦想护航

Mythik 的雄心引来了明星级的投资者阵容，集机构实力与个人影响力于一身，包括：

  • 沙鲁克·汗（Shah Rukh Khan）家族办公室

  • BITKRAFT Ventures —— 游戏与互动内容领域的掌舵者

  • Sakal Media Group

  • VC Grid、Visceral Capital、Patni 家族办公室

  • Jaynti Kanani（区块链巨头 Polygon 联合创始人）

  • Saif Saeed Ghobash（阿布扎比行政委员会秘书长）

  • 其他佼佼者投资人：Pravin Jain（Tridiagonal AI）、Marc Younan（Redbird Capital）、Deepen Parikh（Courtside Ventures）

  • 知名个人投资者：Samir Vora、Samarth Parekh、Anurag Goel、Nishant Aggarwal

科塔里本人也进行了投资，称之为对 Mythik 愿景的有力验证

由全球娱乐巨头组成的梦之队

智慧树 科技 脉络

Mythik 拥有强大的创始团队，其成员来自迪士尼、奈飞、亚马逊影业、腾讯和 Jio，拥有数十年在娱乐、叙事及全球发行方面的经验。凭借这样一支老练团队，Mythik 具备将文化深度与商业规模相结合的独特优势。

科塔里本人的履历同样精彩：曾重振 Valiant Entertainment，参与制作好莱坞电影《血卫》（由范·迪塞尔主演），并在 Housing.com、Snapdeal 和 FreeCharge 担任高管职务。

科技赋能内容，为数字一代量身打造

Mythik 的独特之处在于其将文化与技术的深度融合。公司将运用 游戏引擎、人工智能和沉浸式设计工具，创作出能引起 Z 世代与千禧一代共鸣的内容。

其内容形式涵盖：

  • 动画系列

  • 互动游戏

  • 漫画与图像小说

  • 未来还将推出高预算真人电影

这一跨媒介策略旨在打造类似 漫威或星球大战式的娱乐宇宙，而非限制于单部作品的成功。

把握全球内容新趋势

Mythik 的问世正逢其时。非西方内容如《RRR》《鱿鱼游戏》和《鬼灭之刃》的成功，已经表明全球观众对具有文化特色的叙事有着巨大的渴望。随着好莱坞逐渐饱和，越来越多的全球观众开始把目光投向东方，寻找新鲜且有意义的故事。

业内专家认为，Mythik 有望填补全球内容市场在文化原创性与商业潜力方面的巨大空白。

东方娱乐的新纪元？

Mythik 的意义远不止于一家公司 —— 它代表了一场文化运动，旨在通过前沿科技、成熟的叙事手法和富有情感共鸣的主题，将东方文化遗产重新包装并呈现给全球观众。

如果取得成功，Mythik 可能引领一个新时代：一个以文化为根、在全球范围受到喜爱的内容创作高峰，让印度以及更广泛的东方世界不再只是内容的消费者，而是登上世界舞台的顶 级内容创作者。

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