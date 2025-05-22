Mythik获1500万美元种子轮融资，要成为“东方迪士尼”

印度媒体科技和娱乐领域迎来了一项开创性的举措：企业家贾森·科塔里（Jason Kothari）创办了全新初创公司 Mythik，这是一家志在将东方神话与历史叙事带到全球观众面前的先锋企业。Mythik 获得了高达 1500 万美元的种子轮融资，这是该领域有史以来最 大的一笔种子投资，目标是成为“东方迪士尼”。

用科技点燃东方神话，Mythik 迈向全球娱乐新纪元

Mythik 的愿景是以现代沉浸式的方式重塑东方文化的丰富遗产，涵盖印度、东南亚及中东等地的神话传说与历史故事。公司声称，其所挖掘的故事天然就面向 35 亿人口的全球受众，从英雄传说、民间故事到精神史诗，这些题材具有永恒的主题与普世的吸引力。

科塔里在声明中表示：“我们希望讲述能够传递快乐、和平与希望的故事，并通过既现代又永恒的沉浸式体验来实现这一目标。”

明星云集的投资阵容，为梦想护航

Mythik 的雄心引来了明星级的投资者阵容，集机构实力与个人影响力于一身，包括：

沙鲁克·汗（Shah Rukh Khan）家族办公室

BITKRAFT Ventures —— 游戏与互动内容领域的掌舵者

Sakal Media Group

VC Grid、Visceral Capital、Patni 家族办公室

Jaynti Kanani （区块链巨头 Polygon 联合创始人）

Saif Saeed Ghobash （阿布扎比行政委员会秘书长）

其他佼佼者投资人： Pravin Jain（Tridiagonal AI）、Marc Younan（Redbird Capital）、Deepen Parikh（Courtside Ventures）

知名个人投资者：Samir Vora、Samarth Parekh、Anurag Goel、Nishant Aggarwal

科塔里本人也进行了投资，称之为对 Mythik 愿景的有力验证。

由全球娱乐巨头组成的梦之队

Mythik 拥有强大的创始团队，其成员来自迪士尼、奈飞、亚马逊影业、腾讯和 Jio，拥有数十年在娱乐、叙事及全球发行方面的经验。凭借这样一支老练团队，Mythik 具备将文化深度与商业规模相结合的独特优势。

科塔里本人的履历同样精彩：曾重振 Valiant Entertainment，参与制作好莱坞电影《血卫》（由范·迪塞尔主演），并在 Housing.com、Snapdeal 和 FreeCharge 担任高管职务。

科技赋能内容，为数字一代量身打造

Mythik 的独特之处在于其将文化与技术的深度融合。公司将运用 游戏引擎、人工智能和沉浸式设计工具，创作出能引起 Z 世代与千禧一代共鸣的内容。

其内容形式涵盖：

动画系列

互动游戏

漫画与图像小说

未来还将推出高预算真人电影

这一跨媒介策略旨在打造类似 漫威或星球大战式的娱乐宇宙，而非限制于单部作品的成功。

把握全球内容新趋势

Mythik 的问世正逢其时。非西方内容如《RRR》《鱿鱼游戏》和《鬼灭之刃》的成功，已经表明全球观众对具有文化特色的叙事有着巨大的渴望。随着好莱坞逐渐饱和，越来越多的全球观众开始把目光投向东方，寻找新鲜且有意义的故事。

业内专家认为，Mythik 有望填补全球内容市场在文化原创性与商业潜力方面的巨大空白。

东方娱乐的新纪元？

Mythik 的意义远不止于一家公司 —— 它代表了一场文化运动，旨在通过前沿科技、成熟的叙事手法和富有情感共鸣的主题，将东方文化遗产重新包装并呈现给全球观众。

如果取得成功，Mythik 可能引领一个新时代：一个以文化为根、在全球范围受到喜爱的内容创作高峰，让印度以及更广泛的东方世界不再只是内容的消费者，而是登上世界舞台的顶 级内容创作者。

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