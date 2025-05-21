雷军回应小米YU7能否突出重围：为先进时代精英打造

站长之家(ChinaZ.com) 5月21日 消息:今日上午，小米创始人雷军在社交媒体平台就小米YU7能否在激烈的市场竞争中突出重围发表看法。雷军坦言，当前新能源汽车领域高手云集，各品牌均展现出强劲竞争力，但他坚信小米YU7凭借其不可替代的独特魅力，有望在市场中占据一席之地。

雷军介绍，YU7作为一款定位豪华高性能的SUV车型，与小米SU7在设计语言上保持一脉相承，同时展现出鲜明的个性特点。该车型不仅拥有优雅的造型设计，还兼顾了高性能表现，为驾驶者带来极致的驾驶体验。此外，YU7在豪华感与空间舒适性方面同样表现出色，并搭载了先进的智能科技，满足了消费者对高品质出行的多元化需求。

雷军表示，对于那些既热爱驾驶又追求大空间和豪华体验的消费者而言，小米YU7无疑是一个理想的选择。这款车型专为先进的时代精英量身打造，旨在为他们提供一款既符合身份地位又满足实际需求的先进SUV。

据悉，小米YU7将于5月22日19:00在小米15周年战略新品发布会上正式亮相。目前，该车型已在小米汽车APP开启预约资讯服务，引发了市场的广泛关注。同时，小米YU7也已在工信部官网完成公示，预计将于2025年6、7月正式上市。在市场定位上，小米YU7瞄准了追求科技感和智能化体验的年轻家庭消费者群体，有望成为该细分市场的一匹黑马。

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