vivo Y300 Pro+发布：1799元起 配备7300mAh大电池

站长之家（ChinaZ.com）3月31日 消息:今日下午，vivo正式推出了其新款智能手机——vivo Y300Pro++，为消费者带来了星空银、微粉以及简黑三款时尚配色选择。

在价格方面，vivo Y300Pro+提供了多个存储组合以满足不同需求。具体来看，8GB+128GB版本售价为1799元，8GB+256GB版本售价为1999元，12GB+256GB版本售价为2199元，而顶配12GB+512GB版本则售价为2499元。值得一提的是，经过国家补贴后，该系列手机的起售价降至1529.15元，为消费者提供了更具性价比的选择。

vivo Y300Pro+在核心配置上同样亮点十足。它配备了一块6.77英寸的FHD全面屏，搭载了高通骁龙7s Gen3处理器，前置摄像头为3200万像素，后置主摄则高达5000万像素。尤为引人注目的是其电池容量，vivo Y300Pro+内置了7300mAh的超长续航电池，并支持90W闪充技术，为用户提供了更为持久的电力保障。

续航方面，vivo Y300Pro+采用了全新的超长寿蓝海电池技术，使得电池能量密度大幅提升至838Wh/L，与前代相比，典型容量增加了800mAh。同时，该机的负极材料也升级为目前同档最强的第三代硅负极，进一步提升了电池性能。据官方介绍，vivo Y300Pro+的电池在经过1300次完整充放电循环后，健康度仍能保持在80%以上，即使使用五年，手机电量依然耐用。

此外，vivo Y300Pro+还搭载了智慧充电引擎技术，能够根据用户的充电习惯和电池温度智能调整充电功率，避免过充或温度过高，从而延长电池寿命。实测显示，该机的短视频播放时长可达25.4小时，玩《王者荣耀》游戏时长可达14.7小时，使用《高德地图》导航时长可达13.05小时，微信视频通话时长则可达12.9小时。

在耐用性方面，vivo Y300Pro+同样表现出色。它采用了超耐用金刚磐石架构，屏幕玻璃升级为金刚盾强化玻璃，并获得了中国质量认证中心的全面抗摔认证和防水防尘认证。同时，该机还通过了军标环境测试，确保了整机的可靠耐用性。

（举报）