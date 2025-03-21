华为为什么又要做阔折叠手机 余承东：Pura X成本非常高

站长之家（ChinaZ.com）3月21日 消息:昨日，华为正式推出了全新折叠屏手机Pura X，定价7499元起，这一价格相较于市场普遍预期略显高昂，引发了部分消费者的讨论。今日，在AWE2025展会期间，华为消费者业务CEO余承东通过直播方式，就Pura X的价格争议进行了详细回应。

余承东指出，虽然许多消费者希望Pura X能够价格亲民，但实际上其制造成本极高。他强调，Pura X采用了旗舰级手机的芯片、相机组件以及创新的折叠转轴技术，这些新技术的运用使得其成本远超普通直板旗舰手机。

从硬件配置来看，华为Pura X无疑是一款顶级旗舰产品，其定位与Mate X系列相媲美，但价格上却相对更为亲民。Pura X搭载了华为标志性的红枫影像系统，配备了全面的摄像模组，能够满足绝大多数日常使用场景的需求。此外，它还采用了玄武水滴铰链设计，支持天通卫星通信，并搭载了最新的HarmonyOS5操作系统。屏幕方面，Pura X采用了双LTPO2.0/1440Hz高频PWM调光技术，提供了出色的显示效果。

在充电和性能方面，Pura X同样表现出色。它标配了66W有线快充和40W无线快充，搭载了满血版麒麟9020处理器，与华为Mate70Pro/RS保持一致。

余承东还提到，与同芯片的直板机Mate70Pro相比，Pura X虽然贵了1000元，但消费者获得的是一款行业首款全新形态的折叠屏手机。为了降低消费者的入手门槛，华为还在华为商城提供了12期免息分期的福利，每月仅需支付625元。

（举报）