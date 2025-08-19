余承东：3亿老用户陆续升级鸿蒙5.0 应用适配逐渐完善

站长之家（ChinaZ.com）8月19日 消息:近日，在央视财经《对话》栏目中，华为常务董事、终端BG董事长余承东与主持人陈伟鸿围绕鸿蒙操作系统的发展展开了深入对话。

针对用户普遍关心的鸿蒙应用适配问题，余承东回应称，在App刚推出时，确实可能存在一些适配上的小状况，但随着系统的不断迭代，这些问题都已得到妥善解决。目前，许多用户期待的功能也正陆续上线，比如微信共享位置功能很快就会与用户见面。

余承东还透露了华为老手机的升级计划。他表示，华为拥有数亿的存量用户，这些用户将陆续收到升级到鸿蒙5.0的通知。升级后的系统将更加流畅，为用户带来更加优质的使用体验。

回顾鸿蒙系统的发展历程，鸿蒙5于去年10月正式亮相，标志着华为在操作系统领域迈出了重要一步。今年3月，全面搭载鸿蒙5的手机华为Pura X正式发布，引起了市场的广泛关注。随后，华为Pura80系列也出厂搭载了鸿蒙5.1系统，进一步丰富了鸿蒙生态的产品线。

鸿蒙5在性能上实现了显著提升，大幅增强了整机的流畅度。无论是日常应用之间的快速切换，还是运行大型游戏，都能做到行云流水、毫无卡顿。此外，在安全性方面，鸿蒙5引入了星盾安全架构，通过多重安全防护机制，极大降低了用户隐私泄露的风险，为用户的个人信息安全提供了坚实保障。

