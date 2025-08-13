首页 > 热点 > 关键词  > 腾讯财报最新资讯  > 正文

腾讯发布2025二季度财报 微信及WeChat月活达14.11亿

2025-08-13 17:00 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月13日 消息:今日，腾讯控股正式公布了截至2025年6月30日的第二季度财报。

财报显示，腾讯在该季度实现营收1845亿元，与去年同期相比增长15%;权益持有人应占利润达556亿元，同比增长17%;即便是在非国际财务报告准则下，权益持有人应占利润也达到了631亿元，同比增长10%，整体业绩呈现出稳健上升的良好态势。

从业务收入层面来看，腾讯第二季度增值服务业务表现突出，收入达914亿元，同比增长16%。细分之下，本土市场游戏收入为404亿元，同比增长17%;国际市场游戏收入增长更为迅猛，达到188亿元，同比增长35%;社交网络收入为322亿元，同比增长6%。此外，营销服务业务收入为358亿元，同比增长20%;金融科技及企业服务业务收入为555亿元，同比增长10%，各业务板块均实现了不同程度的增长。

在运营数据方面，截至2025年6月30日，微信及WeChat的合并月活账户数达到14.11亿，同比增长3%，继续保持庞大的用户规模;而QQ移动终端月活账户数为5.32亿，同比下滑7%。收费增值服务注册账户数为2.64亿，同比增长0.4%，其中长视频付费会员数量达1.14亿，音乐付费会员数量达1.24亿，显示出腾讯在内容付费领域的强大吸引力和用户粘性。

