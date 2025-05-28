“不要以关税为借口提高iPhone价格”，白宫再次向苹果施压

美国白宫国家经济委员会（NEC）主席凯文·哈西特（Kevin Hassett）近日在接受CNBC采访时明确表示，苹果不应将关税带来的成本转嫁给消费者，而应自行承担。他强调：“即便只是很小的关税，大家也表现得像是遭遇重大灾难。当然，我们不希望苹果最终受到伤害。”不过他也指出，如果苹果必须继续销售既定数量的 iPhone，那么“就应该由苹果自己承担这部分关税，而不是消费者”，因为这涉及到供应弹性问题。

白宫与特朗普对苹果持续施压

本月 23 日，前总统唐纳德·特朗普在其社交平台“Truth Social”上表示，自己早就告诉苹果CEO蒂姆·库克，他希望“在美国销售的iPhone应当在美国制造，而不是在印度或其他国家”。他警告说，如果苹果不将制造基地迁回美国，那么“至少要支付25%的关税”。

特朗普还在本月 15 日中东访问期间透露，他再次与库克通话，并重申自己“并不希望苹果在印度建厂”。目前，苹果正逐步将生产线从中国转移至印度，以应对中美贸易摩擦带来的不确定性。

“自己消化关税！”—— 白宫对美企强硬表态。本月初，当零售巨头沃尔玛称将不得不将关税成本转嫁给消费者时，特朗普直接回应：“自己吞下这些关税（EAT THE TARIFFS）。”可见，白宫正对企业施加强大压力，要求其在贸易战中承担更多责任。

印度产 iPhone 猛增，中国制造地位动摇？

根据市场研究机构Canalys数据， 4 月份出口美国的印度产 iPhone 达 300 万部，同比增长高达76%；而中国制造的iPhone出口仅为 90 万部，同比骤减76%。今年 1 至 2 月，印度iPhone对美出口还仅为中国的一半，但到 3 月已反超， 4 月更是明显拉开差距。

这主要是因为 4 月 2 日特朗普宣布将实施美中互征新关税措施，苹果加紧了对印度产iPhone的库存准备。虽然美方曾在 4 月 11 日宣布将iPhone等电子产品暂时豁免在新一轮关税名单中，但目前美国对中国产品征收的关税依然高达30%，远高于对印度10%的税率。

不过，Omdia 的 Chiew 表示，虽然 3 月和 4 月印度 iPhone 出货量的增长显示了苹果供应链的适应性，但预计今年剩余时间内这一增长将会放缓。“预计印度的制造能力增长速度不足以满足美国的全部需求，现在还为时过早，”他表示，并指出该公司最近才开始出货苹果 iPhone 16 Pro。

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