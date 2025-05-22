三款iPhone被列为过时产品 包括iPhone7Plus、iPhone8等

站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息：5月22日，{tag_keyurl_7}更新了其过时产品列表，新增了iPhone7Plus和两款iPhone8机型。此次更新标志着这些曾经的热门机型正式进入过时产品行列。

具体来看，64GB和256GB的iPhone8被列为过时产品，但128GB的iPhone8并未包含在内，原因是该机型的销售时间较长。苹果通常会在产品停售后5至7年将其标记为过时产品。这意味着这些机型可能无法再获得苹果官方的维修服务。不过，如果仍有可用零件，苹果会提供最多两年的维修服务。

值得注意的是，iPhone7Plus对于苹果来说具有里程碑式的意义。作为苹果首款配备双摄系统的手机，iPhone7Plus的推出为手机摄影带来了重大变革。其中一枚镜头为广角镜头，光圈为f/1.8;另一枚为长焦镜头，光圈为f/2.8。这两颗镜头支持2倍光学变焦，并且各自承担不同的功能。此外，iPhone7Plus还支持全新的人像模式，通过双摄系统评估场景深度，实现类似单反相机的背景虚化效果。

除了手机产品，苹果还将iPad Air2和iPad mini2从过时列表移至停产列表。停产产品是指自Apple停止发售之日起已超过7年的产品。对于这些产品，苹果将不再提供任何服务，也不会有零件可用。

此次更新反映了苹果产品生命周期的自然演变，同时也提醒用户关注产品的维修和更新需求。

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