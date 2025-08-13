首页 > 原创 > 关键词  > 苹果最新资讯  > 正文

曝iPhone18系列搭载全新A20芯片 iPhone 18 Fold明年发布

2025-08-13 09:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月13日 消息:知名分析师郭明錤最新发文带来重磅消息，苹果公司明年下半年的新品布局有了新动态。据悉，苹果将在iPhone18系列上搭载全新设计的A20芯片，该芯片采用台积电最新封装技术，且基于先进的2nm制程工艺制造，有望在性能与功耗方面带来显著提升。

除了芯片升级，郭明錤还确认苹果将推出首款折叠屏iPhone，该机型与iPhone18同属一个系列，可能会被命名为iPhone18Fold。不过，目前尚不确定A20芯片的新型封装技术是仅应用于iPhone18Pro、iPhone18Fold等高端型号，还是会覆盖到标准版iPhone18及iPhone18Air。

iPhone 14，苹果，iPhone 14 Pro，智能手机

有消息称，苹果计划在2026年下半年率先推出iPhone18Pro和折叠屏iPhone18Fold，而较低端型号则可能延期至2027年春季发布。在价格方面，摩根大通分析认为，苹果将为折叠屏iPhone定价1999美元，约合14343元人民币。

从设计上看，iPhone18Fold整机采用类似三星Galaxy Z Fold系列的翻盖式设计，配备双屏方案。内屏尺寸为7.76英寸，分辨率达2713×1920，采用无开孔设计，并配备一颗屏下前摄;外屏尺寸为5.49英寸，分辨率是2088×1422，采用挖孔屏方案。值得一提的是，苹果这几年全力攻关的技术将在这款折叠屏手机上得以应用，该机将采用全新技术，让屏幕几乎看不到折痕，提升用户的视觉体验。

在其他配置方面，iPhone18Fold也亮点颇多。它将采用钛金属机身，不仅质感出众，还能增强机身的耐用性;配备耐用的液态金属铰链，保障折叠屏的稳定使用;后置两颗摄像头，满足用户日常拍摄需求。此外，该机还将采用Touch ID指纹识别技术，而非目前iPhone所使用的面部识别（Face ID）技术，为用户提供更多解锁选择。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • iPhone 18系列首发！苹果A20处理器采用全新封装工艺

    分析师郭明錤发文表示，明年的iPhone 18系列搭载A20，这颗处理器放弃InFO封装方案，而是采用WMCM（晶圆级多芯片模块）封装技术。 据悉，WMCM全称Wafer-Level Multi-Chip Module，是一种先进的半导体封装方法，它能让SoC和DRAM等不同元件在晶圆阶段完成整合，这项技术不需要使用中介层（interposer）或基板（substrate）来连接晶粒，有助于改善散热，同时减少材料用量与生产步骤，提升良�

    ​iPhone ​18 ​A20处理器

  • iPhone 18 Pro首发！苹果最强基带曝光

    上个月微软面向商业客户推出了Surface Laptop 5G版本，它支持Nano SIM卡和eSIM两种方式，还可作为热点为其他设备提供网络。在Surface Laptop推出5G之际，苹果也在着手准备5G版Mac设备。 苹果记者Mark Gurman爆料，苹果最快会在2026年在Mac电脑上配备自研5G基带芯片，这将是苹果史上首款支持5G网络的Mac设备。 据悉，2026年的Mac电脑将搭载苹果新一代基带芯片C2，这颗基带由iPhone 18 Pro率先搭

    ​5G技术 ​Surface ​Laptop

  • iPhone 17发布会邀请函被疯传：苹果春晚快来了

    尽管苹果尚未正式公布iPhone 17系列活动日期，但多方消息指出，发布会定于9月10日凌晨1点，按照以往惯例，苹果通常会在活动前两周发布邀请函。 今天，一张iPhone 17系列发布会邀请函在社交平台上被广泛传播，这张邀请函显示发布会主题是Futurebound”，时间是太平洋时间9月9日上午10点（北京时间9月10日凌晨1点）。 不少网友认为，这张邀请函上的iPhone 17系列发布时间是真的�

    ​iPhone ​17 ​苹果发布会

  • iPhone17Pro最新外观曝光：苹果调整天线布局

    ​近日，有博主在社交平台分享了iPhone 17 Pro的全新渲染图，引发科技圈广泛关注。此次苹果对iPhone 17 Pro的天线布局进行了重新设计，有望为用户带来更出色的信号体验。 从渲染图可以清晰看到，iPhone 17 Pro的天线布局与以往机型有明显不同。除了金属中框上保留天线条外，其矩阵相机模组也环绕了一圈天线条。这样的设计并非随意为之，而是有着实际意义。当用户握持设备时

    ​iPhone17Pro ​天线布局 ​渲染图

  • 成本、效率差距太大！苹果短期不会在美国生产iPhone

    特朗普关税战的最重要目的之一，就是逼制造业回流，其中iPhone在美国生产一事也引发关注。 对此，名记马克古尔曼表示了自己的看法：正如我之前多次强调的，至少在短期内，苹果绝无可能在美国启动iPhone大规模量产。” 他强调，从成本、规模及工程角度看，这在目前都是不现实的。即便是在印度，苹果也耗费了近十年时间才刚刚能生产出一定比例的iPhone。 另外，未来�

    ​特朗普关税战 ​制造业回流 ​iPhone生产

  • 苹果iPhone 17全系涨价没跑了！

    投资机构GF Securities的首席分析师JeffPu称，iPhone 17全系机型都将涨价，包括在美国。 这与近段时间很多分析师的意见相同，目前来看iPhone 17涨价已经基本成为定局。 iPhone 17可能涨价的主要原因是关税，华尔街分析师预计，iPhone 17系列机型的价格可能会比相应的iPhone 16机型高出50美元至100美元。 不过，即使价格真的上涨，苹果也可能会想出巧妙的办法来应对这种情况，比如将iP

    ​iPhone ​17涨价 ​iPhone

  • 曝iPhone屏幕将迎来大升级：苹果将首发全新双层OLED屏

    苹果制定了一项为期两年的生产计划，旨在将更先进的OLED技术应用于iPhone机型，这意味着搭载双层OLED的iPhone将在2028年后问世。 目前苹果iPad Pro已经商用双层OLED屏幕，英文名为Tandem OLED”，它在传统单层OLED的基础上额外添加一层发光层，这种设计使得原本单层OLED的发光需求能够平摊到两层OLED上，从而极大地减轻每个发光层所承受的电场强度，延缓发光材料的老化速度。 并�

    ​苹果 ​OLED技术 ​iPhone机型

  • 苹果最薄手机要火：王腾想买iPhone 17 Air

    今年9月苹果将发布iPhone 17系列，除了常规的iPhone 17、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max之外，苹果还将带来全新的iPhone 17 Air，定位轻薄，它将替代Plus成为苹果的新系列，这是史上最薄苹果手机。 博主数码闲聊站爆料，iPhone 17 Air做了双面冷雕工艺，主要是为了减薄，电池差不多就3000mAh，机身厚度是5.Xmm，接下来就等苹果验证看看超轻薄是不是第一生产力。 对于iPhone 17 Air，REDMI总经理

    ​iPhone ​17 ​Air

  • iPhone 17 Air天蓝色机模上手：辨识度拉满

    有博主在社交平台上晒出了iPhone17Air天蓝色机模开箱上手视频。 和MacBook Air一样，iPhone17Air天蓝色采用饱和度较低的淡蓝色，背部是全新的横置相机模组，只有一颗4800万像素摄像头，DECO神似条形跑道，辨识度拉满。 据悉，iPhone17Air将取代Plus成为苹果的全新产品线，该机主打轻薄，其厚度在5.5mm左右，是苹果史上最薄机型。 这次iPhone17Air砍掉了物理SIM卡槽，仅支持eSIM，用户通�

    ​iPhone17Air ​天蓝色机模 ​横置相机模组

  • 7年来首次大变！iPhone 17 Pro横向相机岛隐藏这两招

    苹果即将发布新一代iPhone 17系列，其中iPhone 17 Pro系列将采用全新的横向矩形相机岛”设计。 这一设计预示着相机模块的重磅升级，此外最新爆料还指出，这种设计还将有助于提升5G与Wi-Fi的连线品质。 据海外博主透露，iPhone 17 Pro系列将首次调整天线位置，将其整合在体积更大的背部相机模块中，并环绕于四周，以增强网络信号的接收与稳定性，尤其在室内环境中效果显著。

    ​iPhone ​17 ​Pro

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM