Opera发布“无所不能”的Neon AI代理浏览器，离线也能写代码

Opera发布了一款全新的浏览器，其比较大亮点在于：它是新款“AI代理浏览器”（AI Agentic Browser），意味着它可以代表用户执行各种任务，包括购物、填写表格、编写代码、进行研究等，即使在用户离线时也能运作。

Opera Neon —— 这个名字曾在 2017 年被用作一款未成气候的浏览器产品，如今焕然一新了。据官网介绍，Neon旨在理解用户意图，协助执行任务，并主动采取行动。

Neon浏览器侧边栏上有三个按钮：Chat（对话）、Do（执行）、Make（创作）。

其中最引人注目的是 Make，用户可以通过简单的英文指令，用它来创建网站、游戏、代码片段等。这项功能依赖AI引擎以及云端AI代理，因此即使在离线状态下也能执行多项任务。

Chat功能类似其他AI聊天机器人，可以回答用户提问、解释正在浏览的网页内容、生成图像、总结文章、搜索网络等。

Do按钮是Neon的一大亮点，用户可以让AI代理自主完成网页交互操作，如浏览网站、填写信息、预订、购买、注册等。Opera举的例子包括：规划旅行行程、寻找并购买衣物等商品。

支撑这一切操作的AI代理，是Opera在今年 3 月初次介绍的“Browser Operator（浏览器操作员）”。Opera表示，为保障用户隐私和安全，所有操作都在本地浏览器中完成。

虽然Neon听起来令人期待，但不少人对AI“胡编乱造”以及“错误百出”的能力仍存疑虑。尽管Opera承诺了高度的安全性，但这也未必能打消所有人的顾虑。

值得注意的是，其他多家公司也在开发能浏览网页、完成任务的AI代理产品，竞争将愈发激烈。

Opera表示，Neon将作为一款高档订阅服务发布。目前尚未公布具体上线日期和价格，但用户可先注册候补名单。

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