Vibe编码公司：有了Claude 4，语法错误减少25%、提速40%

Lovable 是一家使用 Claude 模型的 Vibe 编程工具公司，该公司表示：部署 Claude 4 之后，其代码错误率降低了 25%，运行速度提升了 40%。

5 月 22 日，Anthropic 开始陆续推出两款新模型：Claude Sonnet 4 和 Claude Opus 4。其中，Sonnet 向免费用户开放，而 Opus 则需付费订阅，并且在编程方面的表现优于 Sonnet。

Anthropic 在官方博客中确认，Claude Opus 4 在软件工程基准测试 SWE-bench 中得分为 72.5 分（SWE 是“Software Engineering Benchmark”的缩写）。

Claude 4 的表现

在测试中，Claude Opus 4 在需要长时间专注、包含数千步操作的任务中表现出稳定的性能。Anthropic 还声称，该模型曾连续运行 7 小时专注于编码任务。

使用 Claude 模型进行“基于提示的网页和应用构建”的公司 Lovable，在升级为 Claude 4 后也观察到类似的改进。

该公司在 X（原 Twitter）发文称，自从部署 Claude 4 后，其在所有项目（包括旧项目）的创建和编辑任务中，整体错误率下降了 25%，运行速度提升了 40%。

Claude 4 在 Lovable 上的表现：

Claude 4 显著减少了语法错误。Lovable 创始人 Anton Osika 还在另一条贴文中确认说：“Claude 4 几乎消除了 Lovable 的大多数错误”，特别是指在 Vibe 编程中出现的 LLM（大语言模型）语法错误。

Claude 4 是优秀的编程模型？

虽然外界对 Claude 4 的评价褒贬不一，但作者个人指出，在开发 Dart/Kotlin 应用时，Claude 4 相比 Gemini 产生的代码错误更少。

当然，这取决于具体项目和上下文。但在不需要超长上下文的项目中，Claude 4 的表现优于 Gemini。

尽管 Claude 系列一向有“最擅长编程”的口碑，但最近也面临谷歌的激烈竞争。谷歌发布的 Gemini 2.5 Pro 拥有 100 万 token 的上下文窗口，相比之下，Claude 4 及早期版本为 20 万 token，在上下文容量方面有劣势。但这并不意味着 Gemini 2.5 在编程方面就一定优于 Claude 4。

这两个模型有时都能令人惊艳，也可能出错，全看提示工程的质量。

理想的组合方式可能是：用 o3 或 Gemini 进行规划，再用 Claude 4 或 Gemini 进行具体编程任务。

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