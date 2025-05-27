多邻国ceo打脸，放弃“AI员工”战略，称：仍需人类员工！

又一家企业发现，全面押注AI、并让其取代人类员工虽然可能节省成本，但来自用户的强烈反弹足以抵消这些“小福小利”。

语言学习应用 Duolingo（多邻国）的 CEO 曾表示 AI 将取代合同工，如今却改口称“我不认为人工智能会取代我们人类员工的工作”，且表示公司将“继续雇用”人类员工，并会支持现有员工。

在 4 月底，Duolingo CEO 路易斯·冯·安（Luis von Ahn）宣布公司将转型为“AI优先”的企业，这意味他们着将在平台中集成更多 AI 技术，并最终淘汰合同工。

冯·安当时表示，Duolingo 将“逐步停止使用 AI 能胜任的合同工工作”。他还指出，AI 技术能力将被纳入员工的年度评估内容，新员工只会在“无法进一步自动化团队工作”的情况下被录用。

一周后，他在 “No Priors” 播客上再次强调了 AI 的好处，称：AI 将彻底改变学校运作模式，老师将从传统授课者变为 AI 辅助下的监督者。

他补充说：“我并不认为学校会消失，因为社会仍然需要托儿服务。”

其实这并不是冯·安首次表现出愿意用 AI 取代人类的态度。早在 2024 年 1 月，Duolingo 就因引入 AI 解雇了约 10% 的合同工。

如预料中的那般，冯·安的 AI 推动策略遭到 Duolingo 用户和公众的广泛批评。公司曾试图通过一条 Instagram 帖子来化解争议，但却适得其反。评论中获赞最多的一条写道：“也许我们老派了，但我们更喜欢由人类教授的课程。”

面对负面舆论，冯·安似乎决定不再硬抗。他在 LinkedIn 上发布了一篇“为我的愿景补充更多背景”的文章，写道：“明确一点：我并不认为 AI 会取代员工的工作（事实上我们仍在以原有速度继续招聘）。我认为 AI 是帮助我们以相同或更高质量加速工作的工具。”

随着企业纷纷争相拥抱生成式 AI，并用其取代员工，如今部分公司已开始降温。

例如 “先买后付” 应用 Klarna 曾因全力投入 AI 解雇上千名员工，但近期 CEO 塞巴斯蒂安·谢米亚特科夫斯基（Sebastian Siemiatkowski）承认，其客服 AI 聊天机器人“服务质量不如人类”，因此开始重新招聘人类客服。很多用户也表示，如果必须和机器而非真人沟通，他们宁愿不使用相关服务。

当然，并非所有公司都在回撤 AI 战略。Shopify 的 CEO 就在上月明确表示：只有在证明 AI 无法胜任某项工作后，才允许雇佣新员工。

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