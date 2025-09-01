苹果折叠iPhone或不会采用屏下指纹 将于明年发布

站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:今日，天风国际证券知名苹果分析师郭明錤透露，苹果公司计划于明年推出的首款折叠iPhone，极有可能不会采用屏下指纹识别技术。这一消息引发了业界对苹果折叠屏手机技术路径的广泛关注。

郭明錤此前在今年3月曾预测，折叠iPhone将采用侧边按键集成Touch ID指纹识别方案，并指出立讯精密有望成为该模组的主要供应商。此次他进一步明确排除屏下指纹选项，或意味着苹果将在生物识别技术上延续保守策略，优先保障安全性与用户体验的稳定性。

据供应链消息，苹果首款折叠iPhone将被命名为iPhone Ultra，设计上借鉴三星Galaxy Z Fold系列的翻盖式双屏方案。内屏尺寸达7.76英寸，分辨率2713*1920，采用无开孔全面屏设计，仅配备一颗屏下前置摄像头;外屏则为5.49英寸，分辨率20881422，采用挖孔屏布局。这一设计既兼顾了便携性，又满足了多任务处理的大屏需求。

技术层面，折叠iPhone将搭载苹果第二代自研C2基带芯片，并全面取消实体SIM卡槽，转而采用eSIM技术。这一举措不仅符合苹果简化硬件设计的理念，也为全球市场适配提供了更大灵活性。

