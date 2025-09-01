首页 > 原创 > 关键词  > 苹果最新资讯  > 正文

苹果折叠iPhone或不会采用屏下指纹 将于明年发布

2025-09-01 10:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:今日，天风国际证券知名苹果分析师郭明錤透露，苹果公司计划于明年推出的首款折叠iPhone，极有可能不会采用屏下指纹识别技术。这一消息引发了业界对苹果折叠屏手机技术路径的广泛关注。

郭明錤此前在今年3月曾预测，折叠iPhone将采用侧边按键集成Touch ID指纹识别方案，并指出立讯精密有望成为该模组的主要供应商。此次他进一步明确排除屏下指纹选项，或意味着苹果将在生物识别技术上延续保守策略，优先保障安全性与用户体验的稳定性。

苹果2

据供应链消息，苹果首款折叠iPhone将被命名为iPhone Ultra，设计上借鉴三星Galaxy Z Fold系列的翻盖式双屏方案。内屏尺寸达7.76英寸，分辨率2713*1920，采用无开孔全面屏设计，仅配备一颗屏下前置摄像头;外屏则为5.49英寸，分辨率20881422，采用挖孔屏布局。这一设计既兼顾了便携性，又满足了多任务处理的大屏需求。

技术层面，折叠iPhone将搭载苹果第二代自研C2基带芯片，并全面取消实体SIM卡槽，转而采用eSIM技术。这一举措不仅符合苹果简化硬件设计的理念，也为全球市场适配提供了更大灵活性。

  • 苹果首款折叠iPhone细节曝光：支持eSIM、Touch ID回归

    日前，知名科技记者马克古尔曼（Mark Gurman）曝光苹果首款折叠iPhone更多细节。 古尔曼透露，苹果折叠iPhone将配备四颗镜头，分别是外屏前摄、内屏前摄，以及两颗后摄。 另外，新款iPad Air、iPad mini和入门级iPad机型均配备了Touch ID电源键，这一功能可能会延续到折叠iPhone上，而非目前iPhone所使用的面部识别（Face ID）技术。

  • 苹果新增三款过时产品 iPhone 8 Plus被列为复古产品

    今日，苹果公司对其过时产品和复古产品清单进行了更新，新增三款设备至过时产品行列，同时将iPhone8Plus的64GB和256GB存储版本列入复古产品清单。 据苹果方面说明，此次被列为过时产品的三款设备分别为:2015年初发布的11英寸MacBook Air、2017年发布且配备4个雷电3接口的13英寸MacBook Pro，以及同一年发布的15英寸MacBook Pro。苹果公司对于产品分类有明确标准，即设备在停止销售超�

  • 网友分享安卓换iPhone后的尴尬瞬间：截屏、关机跟安卓不一样

    微博话题安卓换iPhone后的尴尬瞬间”冲上热搜榜，引发热议。 有博主分享了安卓换iPhone后的尴尬瞬间，第一个区别是安卓上划即可进入桌面，而iPhone需要从底部滑动才能进入桌面；第二个区别是截屏，安卓支持三指下滑截屏，而iPhone需要同时按住音量 键和电源键才能截屏，且不支持长截屏。

  • 曝iPhone 17系列仅Air版砍掉SIM卡槽：支持eSIM

    此前有报道称欧盟地区的苹果授权经销商员工正在接受eSIM培训，这个时间点跟iPhone17系列发布会非常接近，由此猜测欧盟地区的iPhone17系列支持eSIM。 这一消息引发广泛关注，认为苹果在欧盟发售的iPhone17系列都将取消实体SIM卡槽。

  • 女生玩手机睡着：iPhone贴在脸上直接烫出4颗大水泡！

    一名女子在睡前使用手机时不慎睡着，手机贴在脸颊上导致她被烫醒，发现脸上已被烫出了4颗大水泡。 据该女子描述，她在睡前使用iPhone 16 Pro修图并使用Chat GPT，两个程序交替使用，由于过于疲劳，她不小心睡着，手机压在脸上，结果被烫醒。 该女子表示，她并没有边充电边使用手机，手机也才刚购买一个月，对此她感到非常沮丧，因为平时她很注重皮肤保养，却因为一时

  • 苹果官方配件斜挎带曝光：专为iPhone 17系列打造

    博主Majin Bu表示，苹果正准备推出一款兼具时尚感与创新性的全新配件斜挎带，英文名为Crossbody Strap”，这款斜挎带主要为iPhone 17系列手机壳设计。 据悉，苹果斜挎带采用磁吸设计，可与iPhone 17系列手机壳无缝衔接，斜挎带两端带有圆环，通过磁力来稳定连接，不依赖传统挂钩。 尽管苹果斜挎带主要为iPhone 17系列手机壳设计，但它也可能兼容AirPods Pro 3，从而进一步拓展使用�

  • iPhone 17 Pro冲上热搜：网友吐槽“丑”

    微博话题iPhone 17 Pro丑”冲上热搜榜，引发热议。 苹果官宣北京时间9月10日凌晨1点举行iPhone 17系列发布会，中文slogan为前方超燃。 本次发布会将推出4款机型，包括iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Air和iPhone 17 Pro Max，其中iPhone 17 Pro系列外观引发争议。不少网友吐槽丑”，理由是iPhone 17 Pro的长方形摄像头模组没有必要做那么大面积，尽管外观被吐槽，但不少网友认为iPhone 17 Pro还是

  • iPhone 17系列最新售价曝光：Pro版要涨价、标准版/Pro Max不变

    今年机圈最重磅的机型之一iPhone 17系列将于9月10日正式发布。 距离新机发布还有一周时间，摩根大通分析师日前发布iPhone 17系列最新售价分析，具体如下： iPhone 17：799美元（约合5704元人民币） iPhone 17 Air：899-949美元（约合6418-6775元人民币） iPhone 17 Pro：1099美元（约合7846元人民币） iPhone 17 Pro Max：1199美元（约合8560元人民币） 分析师预计iPhone 17标准版和iPhone 17 Pro Max不会�

  • 苹果客服回应4款iPhone将下架：尚未收到任何通知

    苹果公司近日宣布，将于北京时间9月10日凌晨1点举办新品发布会，届时将推出iPhone17系列、Apple Watch Series11以及AirPods Pro3等多款新品。此次发布会备受瞩目，不仅因为新品本身的吸引力，更因有消息传出，随着iPhone17系列的发布，苹果将停售4款现有iPhone机型。 据媒体报道，这4款可能停售的iPhone机型分别为iPhone15、iPhone15Plus、iPhone16Pro以及iPhone16Pro Max。这一消息引发了市场的广�

  • iPhone 17系列9月10日发布：京东PLUS推出优先选购权 今日开始

    苹果已经公布了2025秋季发布会邀请函，将于当地时间9月9日上午10点，即北京时间9月10日凌晨1点正式召开。 届时，iPhone 17系列、Apple Watch Series 11系列、Apple Watch Ultra 3、AirPods Pro 3等重磅新品都会正式登场。 每年苹果新品抢购都是一大难题，尤其是新iPhone，很多人官网抢购都要排到11月以后才能到手。 对此，京东PLUS会员今天官宣推出Apple产品优先选购权”，今天已经正式开启�

