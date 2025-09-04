华为FreeBuds 7i无线耳机开售：首发价499元

站长之家(ChinaZ.com) 9月4日 消息:今日，华为正式推出并开售其最新无线耳机产品——华为FreeBuds7i，售价定为599元。不过，在9月10日前购买的用户可享受100元优惠，实际到手价仅为499元，这一亲民价格迅速吸引了市场的广泛关注。

华为FreeBuds7i在音质方面表现出色，配备了11mm四磁铁动圈单元，能够呈现出更加丰富细腻的音效。同时，耳机还提供了10段均衡器专属音效调节功能，用户可以根据个人喜好自由调整音效，享受个性化的听觉盛宴。更值得一提的是，该耳机支持跟踪空间音频技术，能够带来360度环绕式的沉浸体验，让用户仿佛置身于音乐现场。

在降噪性能上，华为FreeBuds7i进行了全面升级。它采用了智慧动态降噪4.0技术，降噪响应生效时间小于0.5秒，全频段平均降噪深度达到了28dB，且降噪系统时延减少了50%。此外，耳机还新增了骨传导麦克风，能够精准拾取人声，并全面升级了AI通话降噪能力，即使在90dB的噪声环境下也能有效消除环境背景音，确保通话效果清晰无比。

除了出色的音质和降噪性能外，华为FreeBuds7i还接入了小艺智能体，支持智慧播报外卖、快递、支付等重要提示信息，并能对超长消息进行摘要处理，让用户的生活更加便捷。耳机提供了XS、S、M、L四种耳塞尺寸，以及樱语粉、贝母白和深空灰三款时尚配色，满足不同用户的个性化需求。

在续航方面，华为FreeBuds7i同样表现出色。关降噪状态下，耳机最长可使用35小时，让用户无需频繁充电即可享受长时间的音乐陪伴。此外，耳机还支持多设备连接、靠近发现以及IP54级防尘抗水功能，为用户带来更加便捷和安全的使用体验。

