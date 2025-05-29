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三星Galaxy VS 苹果iPhone：谁家用户谁赚得更多？

2025-05-29 18:08 · 稿源：站长之家

AI，机器人打架，撕逼，战斗

忠实三星 Galaxy 用户的年收入是否高于忠实 iPhone 用户？

？这似乎是智能手机界版的“先有鸡还是先有蛋”问题：忠实的苹果 iPhone 用户和忠实的三星 Galaxy 用户，到底谁赚得更多？虽然这个问题不如哲学谜题深奥，但自从苹果和三星形成智能手机市场上的“世纪对决”以来，这个话题便屡屡被提起。如今，消费者情报研究机构 CIRP（Consumer Intelligence Research Partners）为我们提供了基于数据的答案。

CIRP 在其季度手机用户调查中，专门研究了品牌忠诚用户的收入分布。所谓“忠实用户”，是指原本使用某品牌手机（苹果或三星），在更换手机时仍选择该品牌的人群。

数据显示，在高收入和低收入区间，忠实 iPhone 用户的占比都高于 Galaxy 用户。而在中等收入层级，三星 Galaxy 的忠实用户比例则更高。

很多人可能会理所当然地认为，iPhone 用户更集中在高收入群体中，毕竟苹果手机价格普遍较高。但 CIRP 分析指出，iPhone 在低收入群体中也有很强的号召力，这部分多是年轻用户，他们往往尚未承担住房等成年人的财务负担，因此即使收入不高，也愿意购买 iPhone。

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数据显示，在截至 2025 年 3 月的 12 个月内，年收入低于 2.5 万美元的忠实 iPhone 用户占苹果手机购买量的 24%，而三星在同一收入层级中仅为 19%。而在年收入超过 15 万美元的高收入群体中，忠实 iPhone 用户占 9%，忠实 Galaxy 用户则为 6%。

中等收入群体（年收入在 2.5 万至 15 万美元之间）占三星忠实用户购买 Galaxy 手机的 75%，而苹果在这一层级的占比为 67%。这反映出三星在中端市场的产品线更为丰富，而苹果在这一价格带几乎没有竞争力。

值得一提的是，无论是忠实的果粉还是机粉，在 2025 年都可能面临手机涨价的现实——美国总统唐纳德·特朗普威胁要对非美国制造的手机征收 25% 的关税，其中点名包括苹果和三星。若政策落地，恐将影响两大阵营用户的钱包和选择。

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