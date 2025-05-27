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虚拟币交易变抢劫？投资者直接以“绑架、折磨”进行勒索

2025-05-27 11:28 · 稿源：站长之家

黑客，漏洞

纽约似乎正在上演一起涉及加密货币投资者的离奇暴力刑事案件 —— 美国肯塔基州加密货币投资人涉嫌在纽约绑架并折磨意大利游客，被捕细节曝光。

一名来自美国肯塔基州的加密货币投资人近日在纽约市被捕，原因是他被控绑架并酷刑折磨一名意大利游客。据多家媒体报道，现年 37 岁的约翰·沃尔茨（John Woeltz）被指控在其位于曼哈顿高 档 Nolita 区的公寓中非法囚禁一名 28 岁男子长达两周。

这名受害者设法逃脱，并在街头向一名交通执法人员求助，称自己“在公寓中被囚禁了两个星期”。这名执法人员随即报警，警方赶到现场后将沃尔茨逮捕。

据《纽约邮报》报道，这名意大利男子于 5 月 6 日刚抵达纽约后，便与沃尔茨见面，前往其公寓。不久，他便陷入了一场“令人发指的酷刑地狱”。有消息称，该男子或是沃尔茨的前商业合作伙伴。

沃尔茨于周六上午出庭，被正式指控袭击、绑架、非法监禁以及非法持有枪械，据CNN报道，他目前被无保释关押。

本案仍有诸多谜团未解。据《纽约时报》报道，一名 24 岁的女子比阿特丽斯·福尔奇（Beatrice Folchi）也因涉嫌参与绑架和非法监禁被一同逮捕。不过不久后，她又被拍到在纽约街头现身，并向《纽约邮报》表示自己“并没有被捕”，还称：“一切都会通过律师说明，我现在不能发表评论。”

犯罪

此外，警方称还有一名“尚未抓获的男性”也涉嫌参与此次酷刑行为，但该男子身份未明，行踪亦成谜。

根据警方调查，受害者一进入公寓后，护照与手机就被沃尔茨没收。随后，沃尔茨与另一名未知男子对其进行“审问”，试图逼迫其交出加密货币钱包密码。当男子拒绝时，便遭受了长时间的囚禁和酷刑。

警方在公寓中发现了宝丽来照片，照片中受害者被电工胶带捆绑，甚至在某张照片中被人用枪指着头。警方还在现场发现了一把枪械。

《纽约邮报》引述消息人士称，该男子在被囚禁期间曾被电线捆绑，脚泡水时被电击，用枪托殴打头部，被迫吸食可卡因，甚至还被用电锯威胁要肢解。据称，这一连串令人发指的折磨行为源于一场与加密货币有关的争执，沃尔茨企图借此从受害者手中勒索数百万美元。

纽约市警察局于 5 月 23 日对外发表简短声明称：“ 2025 年 5 月 23 日上午9: 37 左右，一名 28 岁的男性受害人在Mulberry街与Prince街附近向执勤交通警察求助，称自己遭受袭击。”媒体已联系沃尔茨的律师请求回应，但目前尚无进一步消息。

此案仍在进一步调查中。

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