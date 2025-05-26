特朗普对苹果的施压，可能会导致三星手机在美大幅涨价

目前，三星 Galaxy 手机与苹果 iPhone 遭遇了同一个大麻烦 —— 特朗普的关税威胁。

美国前总统特朗普近日再次向苹果施压，要求其将 iPhone 的制造环节完全迁出中国，并回归美国本土生产。虽然苹果已经将部分生产转移至印度，但特朗普对此并不满意。他宣布，将对所有非美国制造的 iPhone 征收 25% 的进口关税。而这项措施，极有可能“殃及池鱼”，严重影响三星手机在美国的定价。

问题的关键在于：美国无法仅对苹果单独征收关税。如果政府要对 iPhone 实施 25% 的进口税率，那就意味着所有进口智能手机——包括三星——都将被征收同样的关税。

据韩媒报道，由于三星的 Galaxy 系列主要在越南和印度等国家生产，这项新政若落地，三星手机在美国市场的价格可能飙升高达 40%。

更雪上加霜的是，三星不太可能自己承担这笔成本。报道指出，三星将会把这部分关税成本直接转嫁给消费者，因为公司相信公众对涨价原因已有共识。与此同时，高通也正在考虑调涨其旗舰芯片 Snapdragon 8 Elite Gen 2 的售价，这将使得三星下一代高端手机在美售价更为高昂，甚至“令人望而却步”。

业内分析普遍认为，在特朗普本届任期内，苹果几乎不可能实现 iPhone 全面本土制造。一位分析师指出，若真在美国生产整机，一台 iPhone 的售价将至少翻倍。相比之下，对苹果而言，等待下一届政府上台也许是更“经济合理”的策略。

对苹果来说，2025 年注定不会是一个轻松的年份。公司不仅在推进 Apple Intelligence 上遭遇挑战，还深陷多起法律诉讼之中。CEO 蒂姆·库克也对 iPhone 17 的库存问题感到焦虑。而尽管三星和谷歌同样面临关税风险，但它们暂时还不必频繁奔波于法院之间。

但如果特朗普最终坚持执行关税，而苹果未能达成妥协，那么即将发布的三星三折叠屏手机，其售价恐怕真的会“高到离谱”。

这场关税风暴，不仅是中美制造链的博弈，更牵动着全球智能手机格局的神经。

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