扎克伯格：“Meta AI 月活用户突破 10 亿……但仍远远不够”

Meta 首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示，旗下人工智能聊天机器人 Meta AI 的月活跃用户数（MAU）已突破 10 亿人次。

据 CNBC 报道，扎克伯格在当天举行的 Meta 股东大会上表示：“也许说出‘月活 10 亿用户仍然不够’这句话听起来有点可笑，但对我们来说，这个数字还没有达到理想的规模。”

Meta AI 可在旗下主要社交平台如 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 中使用，最近还推出了独立应用程序。

扎克伯格表示：“今年我们将致力于提升 Meta AI 的用户体验，打造专注于个性化、语音对话和娱乐方面的优质个性化 AI。” 他还补充道：“随着 Meta AI 不断改进，未来也将有机会推出付费推荐或额外算力使用的订阅服务。”

在当天的股东大会上，Meta 就 14 项提案进行了投票表决。

股东们提出了包括加强儿童安全内容管理、公开温室气体排放数据透明度、将比特币纳入资产等提议。表决内容还包括：董事会候选人批准、股票激励计划通过、**取消扎克伯格所持特权投票权（差别表决权）**等关键议题。

最终的投票结果将在 4 日内通过公司官网及美国证券交易委员会（SEC）公布。

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