再生狗皮肤初创公司说：生物打印器官还有“ 10 到 15 年”

立陶宛初创公司 Vital3D 表示，未来 10 年内，用于移植的人体器官有望实现生物打印。然而，在迈向心脏和肾脏等复杂器官之前，他们选择从相对简单的项目入手：再生狗的皮肤。

这家总部位于维尔纽斯的公司已经能生物打印出功能性组织结构。通过自主研发的激光系统，Vital3D 可将活细胞和生物材料比较准确排列，构建模仿自然生物系统的三维结构，未来甚至可按个体解剖结构定制整个器官。

对首席执行官 Vidmantas Šakalys 来说，这项事业既是职业追求，也带有个人情感色彩。因导师因泌尿系癌症去世，他立志研发可挽救他人生命的 3D 打印肾脏。但在实现这一宏伟目标前，公司需要有商业化产品支撑研发进程。

这款产品就是VitalHeal——全球新款用于宠物的生物打印创伤贴片。目前针对对象为狗类，未来计划推广到人类。

Šakalys 称，这款贴片是通向生物打印肾脏的“首先步”。“打印器官用于移植相当挑战，真正实现还需 10 到 15 年。作为商业公司，我们必须先推出可盈利的产品，所以先从简单的做起。”

技术虽从“简单”起步，但并不意味着易于实现。

生物打印进军兽医领域

VitalHeal 创伤贴片内含促进皮肤再生的生长因子，表面布满微小气孔（仅为头发直径的五分之一），既能透气又能阻止细菌侵入。贴附后能持续施压并加速愈合。

Vital3D 称，该贴片能将狗类创伤恢复时间从10– 12 周缩短至4– 6 周，感染风险从30%降至不到10%，术后复诊次数减少，手术时间也减半。

相比现有治疗手段成本高、效果不理想、且令动物痛苦，VitalHeal 提供了更安全、快速且经济的替代方案。

据预测，全球动物创伤护理市场将从 2024 年的 14 亿美元增长至 2030 年的 21 亿美元。Vital3D 预计，其在欧美的初始可服务市场规模为 7650 万欧元，目标在2027– 2028 年售出 10 万片。

考虑到狗的体型、活动频率及手术需求，其创伤概率更高，成为VitalHeal的优选对象。尤其是 10 岁以上狗中约有一半患癌，更增加了对创伤护理的需求。

贴片零售价约为 300 欧元（批发价 150 欧元），虽不便宜，但公司称可将治疗总成本从 3000 欧元降至 1500 欧元。随着量产推进，成本有望进一步降低。

在大鼠试验取得良好结果后，临床测试将于今夏在立陶宛和英国展开，并计划于明年在欧洲推出不可降解版，随后开发可降解版本。

公司还计划将技术延伸至人类，首阶段用于糖尿病患者伤口护理（25%患者存在愈合困难），未来拓展至烧伤者、士兵及其他皮肤重建需求者。

生物打印器官仍面临科学难题

Vital3D 同时与立陶宛国家癌症研究所合作开发类器官，用于癌症药物测试；也在探索用于动物实验的生物打印支架（stents），早期结果显示良好。但所有这些努力，先进目标只有一个：打印可移植的人体器官。

Šakalys 本为计算机工程师，曾在前公司 Femtika 利用激光打印微电子和医疗元件。 2021 年，他创立 Vital3D，专注利用激光固化光敏生物墨水，将活细胞和生物材料按需排布，形成复杂三维结构，理论上甚至可复制完整器官。

但挑战仍巨大，尤其是复杂的血管网络构建和器官中多种细胞类型的再现。Vital3D 的策略是先解决血管化问题，再通过打印过程引导细胞分化，减少所需原始细胞数。

如果成功，Vital3D 有望缓解全球器官短缺。据世卫组织数据，每年接受器官移植的患者不足需求的10%。在美国，仅等待肾脏移植者就达 9 万人，黑市因此猖獗。

Šakalys 相信这仅是起点。他希望生物打印不仅可用于移植，更能推动个性化医疗新时代：“这项技术将造福整个社会，不只是器官移植，也包括组织工程领域。”

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