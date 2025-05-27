Remixpoint加码比特币押注，追投700万美元，股票上涨5.26%

东京能源咨询公司 Remixpoint 正在持续加深其在加密货币领域的布局。根据其最新提交给监管机构的文件，该公司已批准再投资10 亿日元（约合 700 万美元）用于购买比特币，使其整体加密货币资产总额达到120 亿日元（约合 8400 万美元）。此举表明 Remixpoint 正将数字资产纳入其核心财务战略中。

公司表示，具体的购币时机与价格将视当时市场情况而定。值得注意的是，受此消息提振，Remixpoint 的股价当日上涨 5.26%，以580 日元 收盘于东京证券交易所。

从软件公司到加密资产践行者

Remixpoint 成立于 2004 年，自 2006 年起在东京证券交易所上市（股票代码 3825）。公司起初专注于软件解决方案，后逐步涉足电力和汽车业务，近年来又重回软件主业。与此同时，它也越来越多地将加密货币融入公司运营，视其为应对经济波动、增强财务抗压能力的“避险工具”。

Remixpoint 每季度对所持加密货币资产进行估值，盈亏数据直接体现在财务报表中，这一透明度较高的会计处理方式清晰展现了其将数字资产纳入公司财务体系的战略方向。

Metaplanet：加密企业化路径的“示范生”

Remixpoint 的这一动作并非孤例。在日本企业集体向加密资产靠拢的大背景下，另一家东京公司 Metaplanet Inc. 的“进度条”甚至更快。

自2024 年 4 月将比特币作为其主要的储备资产以来，Metaplanet 已迅速积累了 1761.98 BTC（约279 亿日元）。该公司计划在2025 年末扩充至 10，000 BTC，到2026 年更是要达到 21，000 BTC 的持仓规模。

为了支持这一激进计划，Metaplanet 宣布将通过发行 2100 万份浮动行权价认股权证募集1160 亿日元（约合7. 45 亿美元），创下亚洲市场上最大规模的比特币主题融资纪录。

Metaplanet 更进一步提出了“BTC收益率”这一衡量指标——以“每股比特币增值百分比”作为股东价值的重要考量，真正将公司战略与比特币价格紧密绑定。

日本企业为何扎堆押注比特币？

在当前日本经济环境下，负利率、日元贬值以及高企的国家债务使得企业越来越倾向于寻找非传统的资产避风港。去中心化、总量有限的比特币，自然成为理想选择。

值得一提的是， 2025 年 2 月 28 日起，Metaplanet 已正式被纳入 MSCI日本指数，象征着机构投资者对加密导向型企业策略的逐步认可。

结语

Remixpoint 持续加码比特币，不仅是其公司战略的深化，也反映了日本企业在数字经济时代的方向选择。在传统金融体系面临挑战之际，越来越多像 Remixpoint 和 Metaplanet 这样的公司，正在用实际行动开启一场属于日本企业的“加密货币革命”。

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