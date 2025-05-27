在“杀死”iPhone之前，奥特曼和艾维将先革了AI设备的命？

图源：视频截图

对于 AI 硬件来说，这可能是最关键的时刻了。就在本周，正值谷歌 I/O 开发者大会新闻不断之际，苹果设计传奇乔尼·艾夫（Jony Ive）宣布，他将与 AI 奇才山姆·奥特曼（Sam Altman）合作 —— 是的，就是那个如果你过去几年都住在与世隔绝的小木屋里可能才没听过的 ChatGPT 创始人。根据报道，这两位正在推进一项高达 65 亿美元 的合作：OpenAI 计划收购艾夫及其团队，成立一个新公司，名字就叫 “io”（与 Google I/O 没有关系）。

虽然目前尚不清楚他们到底在“搞什么大事情”，但有几点是可以肯定的：首先，这将是一款硬件产品 —— 一个你可以拿在手里，放在桌上，甚至放进口袋里的实体设备。其次，这个设备的核心毫无疑问就是 AI。至于 AI 具体能干什么？谁也说不清，但据称他们信心满满，目标是卖出数千万台。就目前来看，这就是我们手头能确定的冷知识。

虽然这个神秘产品还没有正式面世，但从蛛丝马迹来看，奥特曼和艾夫显然野心勃勃。尤其值得注意的是，艾夫本月在接受 Stripe 采访时表示，这个项目是对“iPhone 所带来的意外后果”的一种回应。虽然他并没明说他们要“干掉手机”，但那语气，谁听谁懂。

更有趣的是，《华尔街日报》报道称，这个设备将是“低存在感”（unobtrusive）的 —— 翻译一下，很可能就是没屏幕。供应链分析师郭明錤也证实了这点，称业内研究表明，这个设备确实没有屏幕。

现在我们看到的画面，是一个 无屏 AI 设备，目标直指 iPhone。是不是有点耳熟？没错，这几乎和 Humane 的 AI Pin 如出一辙。可惜的是，AI Pin 最终的表现远不如人意，甚至连 HP 都是“捡漏”收购来拆零件的。而艾夫明确表示他对传统意义上的可穿戴设备不感兴趣，但本质上，他们还是在做一个无屏 AI 设备，妄图挑战 iPhone 的地位。

所以无论愿不愿意，奥特曼与艾夫的项目都将被拿来与 AI Pin 做比较，进而影响公众对整个 AI 硬件行业的期待与信心。事实上，这个项目的重要性，可能比 Humane 和 Rabbit 的产品加起来都要高。想想看，虽然 AI Pin 被视为第 一款真正的旗舰 AI 设备，但它最后的“扑街”其实也不算意外。Humane 的创始人 Imran Chaudhri 和 Bethany Bongiorno 虽有苹果背景，但声量终究无法与奥特曼和艾夫相提并论。

他们的光环级别是量级上的差距，这也意味着公众对他们的期望值远远更高。这既是机会，也是一种压力 —— 对于奥特曼和艾夫本人倒没什么，他们就算失败了也还有下一张牌。但对整个 AI 硬件行业来说，如果 连他们这种组合都做不出成功产品，那还会有谁能做成呢？

所以，我得重申一开始的那句话：这是 AI 硬件的重大时刻。 不如说得更直接一点 —— 这是 AI 硬件的生死时刻。 无论是艾夫和奥特曼扳回一局、成功超越 Humane 和 Rabbit，还是彻底翻车比谷歌眼镜还惨，这都不重要。反正你兜里还是会揣着那个玻璃砖头（也就是手机），然后继续被它吸走全部注意力，对吧？

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