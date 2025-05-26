苹果或将调整iPhone发布策略：一年发布两次iPhone新机

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:前不久，苹果打破过去几年仅在秋季推出新品的传统，发布了iPhone16e机型，此举引发了市场广泛关注。苹果调整新品发布节奏，主要目的是缓解淡季对经营业绩的影响，试图在上半年强行拉升相关数据。

通过增加新品发布频率，苹果能够更好地吸引消费者的注意力，保持市场关注度。过去，苹果每年仅在秋季发布新机，上半年市场缺乏新品刺激，消费者关注度容易下降。而如今，一年两次的新品发布，有望持续激发消费者的购买欲望。

据苹果知名爆料人郭明錤预测，苹果未来几年的iPhone发布计划已基本明确。2025年下半年，苹果将推出iPhone17、iPhone17Air、iPhone17Pro和iPhone17Pro Max四款机型，满足不同消费者对于手机性能、配置和价格的需求。2026年上半年，苹果会发布iPhone17e，进一步丰富产品阵容。到了2026年下半年，苹果的发布计划更为丰富，将推出iPhone18Pro Max、iPhone18Pro和iPhone18Air，此外还有苹果首款折叠屏iPhone，这无疑将为市场带来新的惊喜。2027年，苹果计划发布iPhone18和iPhone18e机型。此后，iPhone标准版将常年维持在上半年发布，形成固定的发布节奏。

苹果此次调整iPhone发布策略，是其应对市场竞争的重要举措。随着国产手机在技术创新、产品设计和性价比等方面不断提升，苹果面临着越来越大的竞争压力。通过一年发布两次iPhone，苹果希望能够更好地适应市场变化，提升自身竞争力，在激烈的市场竞争中保持领先地位。不过，这一策略能否取得预期效果，还有待市场的检验。

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