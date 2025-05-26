苹果的下一步计划：利用开发者社区，打造AI应用！

开发者，或许才是苹果 AI 野心的真正关键。

在竞争对手们高调展示自家 AI 技术的时候，苹果似乎正在采取一种更为低调、却富有策略的路径。据 Mark Gurman 最 新一期《Power On》透露，苹果并未直接向消费者推出吸睛的 AI 功能，而是将赌注押在了其庞大的开发者社区上。即将在 6 月举行的全球开发者大会（WWDC）有望正式揭示这一策略的核心：苹果将向第三方开发者开放其自研的大语言模型（LLM）。

对不熟悉大语言模型的读者来说，它是目前众多 AI 应用的核心技术。苹果若开放自己的模型，等同于为开发者提供 AI 功能的“基石”，使他们能在 App Store 上构建集成 AI 的功能模块甚至全新应用。

这一做法与谷歌的策略形成鲜明对比。后者在最近的 I/O 开发者大会上，重磅推出 AI 新品，将其深度整合进搜索、通讯等核心服务中，意图直接抓住用户。

苹果的方式则显露出对开发者创造力的高度信任。通过向开发者提供 AI 工具，苹果有望在各类应用中迅速催生 AI 功能，从而形成多样化、定制化的用户体验 —— 许多可能甚至超出了苹果原本的设想。

Gurman指出，苹果在今年 WWDC 上或许不会有震撼业界的 AI 发布，但会推出一些更为内敛的 AI 融合功能，例如由“Apple Intelligence”驱动的节电优化和健康类新功能。

值得注意的是，苹果也在与谷歌展开合作，计划将 Gemini 模型整合进 Siri 中。但真正的转折点可能在于开放 LLM 给开发者使用 —— 这或将推动 App Store 上出现一波 AI 应用的爆发式增长。即便苹果的基础 AI 技术并非业内最前沿，其应用生态的体量或可助其在 AI 赛道中实现“以量胜质”。

归根结底，苹果的 AI 战略是一场围绕开发者生态系统的精密布局。它不急于在“AI军备竞赛”中炫技，而是希望打造一个由开发者推动的活跃市场，借此构建 AI 的多样化未来。

这种策略能否跟上瞬息万变的 AI 技术浪潮，尚待时间检验。但有一点可以肯定：苹果正在用自己最擅长的方式，激活这场 AI 革命 —— 那就是信任并赋能它的开发者。

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