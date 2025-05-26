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苹果的下一步计划：利用开发者社区，打造AI应用！

2025-05-26 15:05 · 稿源：站长之家

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开发者，或许才是苹果 AI 野心的真正关键。

在竞争对手们高调展示自家 AI 技术的时候，苹果似乎正在采取一种更为低调、却富有策略的路径。据 Mark Gurman 最 新一期《Power On》透露，苹果并未直接向消费者推出吸睛的 AI 功能，而是将赌注押在了其庞大的开发者社区上。即将在 6 月举行的全球开发者大会（WWDC）有望正式揭示这一策略的核心：苹果将向第三方开发者开放其自研的大语言模型（LLM）。

对不熟悉大语言模型的读者来说，它是目前众多 AI 应用的核心技术。苹果若开放自己的模型，等同于为开发者提供 AI 功能的“基石”，使他们能在 App Store 上构建集成 AI 的功能模块甚至全新应用。

这一做法与谷歌的策略形成鲜明对比。后者在最近的 I/O 开发者大会上，重磅推出 AI 新品，将其深度整合进搜索、通讯等核心服务中，意图直接抓住用户。

苹果的方式则显露出对开发者创造力的高度信任。通过向开发者提供 AI 工具，苹果有望在各类应用中迅速催生 AI 功能，从而形成多样化、定制化的用户体验 —— 许多可能甚至超出了苹果原本的设想。

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Gurman指出，苹果在今年 WWDC 上或许不会有震撼业界的 AI 发布，但会推出一些更为内敛的 AI 融合功能，例如由“Apple Intelligence”驱动的节电优化和健康类新功能。

值得注意的是，苹果也在与谷歌展开合作，计划将 Gemini 模型整合进 Siri 中。但真正的转折点可能在于开放 LLM 给开发者使用 —— 这或将推动 App Store 上出现一波 AI 应用的爆发式增长。即便苹果的基础 AI 技术并非业内最前沿，其应用生态的体量或可助其在 AI 赛道中实现“以量胜质”。

归根结底，苹果的 AI 战略是一场围绕开发者生态系统的精密布局。它不急于在“AI军备竞赛”中炫技，而是希望打造一个由开发者推动的活跃市场，借此构建 AI 的多样化未来。

这种策略能否跟上瞬息万变的 AI 技术浪潮，尚待时间检验。但有一点可以肯定：苹果正在用自己最擅长的方式，激活这场 AI 革命 —— 那就是信任并赋能它的开发者。

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