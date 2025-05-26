OpenAI成立韩国法人，并计划在首尔设立办公室

站长之家(ChinaZ.com) 5月26日 消息:OpenAI 于 26 日宣布，将在首尔设立办公室并正式进入韩国市场，旨在加强与韩国人工智能（AI）主管机构及企业的合作，推进 AI 基础设施建设等工作。

OpenAI 首席战略官（CSO）杰森·权（Jason Kwon）当天在首尔钟路区的四季酒店会见韩国媒体时表示，公司已正式在韩国设立法人，并计划在未来几个月内在首尔开设首个办公室，全面启动韩国业务。

目前，OpenAI 已在亚洲的日本东京和新加坡设有分支机构。过去一年，该公司在全球范围内将分支扩展至伦敦、都柏林、布鲁塞尔、巴黎等 11 个城市。

在正式进入韩国市场之前，OpenAI 已与韩国产业银行（KDB）就本地数据中心建设、扶持本土初创企业等方面展开金融合作，同时还与 Kakao（卡卡奥）、Krafton（蓝洞）、SK 电信等企业建立了引入先进 AI 技术的合作伙伴关系。

OpenAI 表示，通过此次进军韩国，计划进一步加强与当地政策制定者、企业、开发者和研究人员的合作，推动真正意义上的“韩国型 AI”发展，确保 AI 成果以更广泛、负责任的方式共享。

权 CSO 表示：“我们非常关注 AI 基础设施建设的问题，但目前尚不清楚是否会在韩国建设数据中心或其规模如何。”他补充说，“不过我们正在与 Oracle、Microsoft 等数据中心供应商就本地数据存储等问题展开合作。”

他还补充道：“OpenAI 此前与阿联酋建立了合作关系，在当地政府和企业的支持下，OpenAI 提供可集成使用的 AI 模型，并参与其基础设施建设。我们也对在韩国推进类似合作模式非常感兴趣。”

据他透露，当天他还将分别与韩国执政党国民力量党和在野党共同民主党的总统竞选中央选举对策委员会 AI 政策相关人士会面，探讨 OpenAI 如何在国家 AI 基础设施扩展方面提供协助。

韩国是仅次于美国、拥有最多 ChatGPT 付费订阅用户的国家，过去一年 ChatGPT 的周活跃用户增长了 4.5 倍以上，是全球用户数量排名前十的国家之一。

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